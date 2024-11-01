edición general
La Policía Nacional incauta el mayor alijo de cocaína en altamar al oeste de Canarias: más de siete toneladas

La Policía Nacional ha incautado el que se considera el mayor alijo de cocaína en altamar a 290 millas al oeste de Canarias: más de siete toneladas de la droga. La sustancia viajaba en un barco mercante abanderado en Camerún. El Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional lideró la misión, con la colaboración de la Armada, a través del patrullero de altura Relámpago (P-43) y Salvamento Marítimo, con el buque Heroínas de Sálvora.

Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
#4 se legalice ya, cojones
1 K 23
taSanás #6 taSanás
#5 en cuanto se les ocurra cómo obligarle a usar el VeriFactu al camello de mi barrio
0 K 8
Jointhouse_Blues #9 Jointhouse_Blues *
#6 Precisamente, lo positivo de legalizar estas cosas, sería una mejora del producto, eliminar actividades criminales relacionadas con la venta y tráfico, y la recaudación de impuestos.
0 K 12
Ferran #1 Ferran
Ya han llegado las 6 toneladas al puerto para ser transportadas al depósito policial.
0 K 13
TheIpodHuman #3 TheIpodHuman *
#1 Sr Juez hemos incautado 4,5 toneladas de cocaina al oeste de las Canarias :-D
0 K 11
Spirito #7 Spirito
#3 Ya están trasladando las tres toneladas a dependencias policiales.
0 K 9
#8 Albarkas
Que cien gramos ni que cien gramos? :troll: :troll: :troll:
0 K 12
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Estos maderos siempre jodiendo la fiesta ajena, pero ellos seguro que lo van a celebrar a lo grande.
0 K 12
taSanás #4 taSanás
#2 te jodes y bebes alcohol o fumas. hay que colaborar con el estado del bienestar a base de impuestos.
0 K 8

