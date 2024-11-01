La Policía Nacional incauta el mayor alijo de cocaína en altamar al oeste de Canarias: más de siete toneladas

La Policía Nacional ha incautado el que se considera el mayor alijo de cocaína en altamar a 290 millas al oeste de Canarias: más de siete toneladas de la droga. La sustancia viajaba en un barco mercante abanderado en Camerún. El Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional lideró la misión, con la colaboración de la Armada, a través del patrullero de altura Relámpago (P-43) y Salvamento Marítimo, con el buque Heroínas de Sálvora.