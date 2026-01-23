La Policía Nacional acusa de intento de asesinato a los detenidos por dejar tuerto a un joven de 18 años durante un asalto

La víctima, de 18 años y que ha perdido la visión del ojo afectado, fue inmovilizado por los cuatro sospechosos mientras paseaba con un amigo. Los cuatro jóvenes detenidos, dos españoles, un venezolano y un polaco, por apuñalar en un ojo a un joven de 18 años, que acabó perdiendo la vista de ese ojo, para robarle están acusados por la Policía Nacional, además de por el robo con violencia, de intento de asesinato, según ha informado el Cuerpo en un comunicado de prensa. Los sospechosos han pasado a disposición judicial la tarde de este viernes.