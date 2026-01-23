edición general
La Policía Nacional acusa de intento de asesinato a los detenidos por dejar tuerto a un joven de 18 años durante un asalto

La víctima, de 18 años y que ha perdido la visión del ojo afectado, fue inmovilizado por los cuatro sospechosos mientras paseaba con un amigo. Los cuatro jóvenes detenidos, dos españoles, un venezolano y un polaco, por apuñalar en un ojo a un joven de 18 años, que acabó perdiendo la vista de ese ojo, para robarle están acusados por la Policía Nacional, además de por el robo con violencia, de intento de asesinato, según ha informado el Cuerpo en un comunicado de prensa. Los sospechosos han pasado a disposición judicial la tarde de este viernes.

#1 Chappie
eran una banda multicultural...
#6 Luiskelele
#_2 correcto, traigamos medio millón más a trabajar por 4 perras y vivir hacinados como sardinas en lata, que ellos sí que lo aguantan.
Chinchorro #2 Chinchorro
Son sus costumbres y hay que respetarlas.
Pinta a caso aislado, circulen.

¿Me falta alguna estupidez de las que sueltan los racistas de mierda por aquí?
#7 ExtremeñoOrgulloso
#2 Se te nota preocupado por los agresores. ¿ Algo sobre la víctima?
Chinchorro #9 Chinchorro
#7 Qué poco te duran las cuentas, primo.
Ale al vertedero.:troll:
#8 Leon_Bocanegra
#2 si, te falta la de "ay ay has dicho nada de la víctima" buaaaa buaaaa
Chinchorro #10 Chinchorro
#8 Ay jope, para la próxima no se me olvida xD
#5 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor
#3 k-loc *
Pues una buena y bonita temporada a la sombra. Agua y pan y a picar piedra de 7 a 19 de lunes a domingo. Cero empatía con estos asquerosos.
#4 Chappie
#3 en la cárcel van a dar buena cuenta de ellos
