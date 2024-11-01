edición general
La Policía investiga la filtración de datos de cargos de Transportes señalados como culpables del accidente de Adamuz

Según detalla 'Vozpópuli', la exfiltración de datos la ha realizado un hacker de nombre 'Vindex' y afecta a tres altos cargos del Ministerio que dirige Óscar Puente: el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia; y el actual presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. El pirata informático ha difundido en una plataforma de ciberdelincuentes los documentos de identidad, números de teléfono y las direcciones de domicilios...

HeilHynkel #3 HeilHynkel
Es burdo, pero tira con ello.
#6 Chappela *
La seguridad (y el resto de los servicios) en la administración pública funciona tan mal que no creo que le haya costado mucho entrar ...
#15 Gilántropo
Habrá que ir echando un ojo a las empresas contratistas, que lo mismo han aplicado un mantenimiento similar a la política del catéter reutilizable de la sanidad privada.
#18 mcfgdbbn3 *
#15: Si era una soldadura, no me extrañaría que hubieran recortado un poco en el calentamiento de los raíles, tienes que estar calentándolos mucho tiempo y gastando butano y lo mismo... No digo que sea esto, pero a veces por ahorrar se hacen cosas así.

De todas maneras esto es una sospecha personal, no os fiéis de mí, siempre haced caso al informe oficial.
Asimismov #5 Asimismov
Titular sensacionalista.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Este hacker les acusa de ser "los culpables" del descarrilamiento que causó el impacto de dos trenes en Adamuz y de las "donaciones a países extranjeros" en lugar de arreglar "las desastrosas instalaciones del tercer mundo que causan averías y accidentes mortales". Con anterioridad a este caso, la Policía Nacional ha detenido a otros autores de exfiltraciones similares --la mayoría jóvenes-- por la difusión de datos que afectaban a altos cargos de la administración, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional por delitos de ciberterrorismo.
#13 wictor69
#1 "vindex", curioso que este alias comparta el argumento de determinado partido político y su nombre también empieza en V y acaba en X, incitando a la violencia?? No sería la primera vez
Powertrip #19 Powertrip *
#17 pues no sé ¿la culpa es de que la tierra es plana y nos lo ocultan? ¿ha descarrilado por algún chemtrail? ¿es un plan del gobierno mundial? ¿la vía la rompió el Perro Sánchez una noche con sus propias manos? no sé qué más conspiranoias pueden pasar por tu cabeza
#14 Dedalos
Hay una hipótesis sobre todo esto de los trenes que todos tenemos en la cabeza, pero que nadie se ha atrevido a comentar
Powertrip #16 Powertrip
#14 yo no tengo ninguna hipótesis en la cabeza ¿me cuentas la tuya?
#17 Dedalos *
#16 Entonces se estropea la magia, se trata de que pienses. Si no llegas a nada, no te apures.
#2 Chappela *
es un linuxero.
obmultimedia #4 obmultimedia
#2 No, no lo es, es un delincuente cometiendo un delito.
#7 Chappela *
#4 no dices lo mismo de luigi mangione?
powernergia #8 powernergia *
La carcunda con sus enmierdamientos habituales.

#7 #4
obmultimedia #9 obmultimedia
#8 me estas llamando carcunda?
powernergia #10 powernergia
#9 No.
lameiro #21 lameiro
#7 Luigi Mangione es un altruista.
josde #11 josde
#2 Usa Linux acaso.
Panko #20 Panko
#11 Y juega Counter Strike
