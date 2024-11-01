La Policía investiga la filtración de datos de cargos de Transportes señalados como culpables del accidente de Adamuz

Según detalla 'Vozpópuli', la exfiltración de datos la ha realizado un hacker de nombre 'Vindex' y afecta a tres altos cargos del Ministerio que dirige Óscar Puente: el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia; y el actual presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. El pirata informático ha difundido en una plataforma de ciberdelincuentes los documentos de identidad, números de teléfono y las direcciones de domicilios...