edición general
10 meneos
6 clics
La Policía húngara propone cargos contra el alcalde de Budapest por permitir la marcha del Orgullo de 2025

La Policía húngara propone cargos contra el alcalde de Budapest por permitir la marcha del Orgullo de 2025

La Policía húngara ha propuesto este viernes que la Fiscalía presentara cargos contra el alcalde de Budapest, el liberal Gergely Karacsony, por su papel en la organización de la manifestación por los derechos del colectivo LGTBIQ+, que fue prohibida por el Gobierno de Viktor Orbán y acabó convirtiéndose en una protesta antigubernamental. Decenas de miles de manifestantes caminaron por las calles de Budapest el pasado 28 de junio, cuando una marcha del Orgullo prohibida se convirtió en una manifestación masiva contra el Gobierno, en una de las

| etiquetas: orgullo , policia húngara , 2025
10 0 0 K 114 actualidad
8 comentarios
10 0 0 K 114 actualidad
Alakrán_ #2 Alakrán_ *
Ya sabemos a qué bloque pertenece Orban, a la extremaderecha y quien son sus amigos, no hace falta ni mencionarlos.

Lo curioso son los malabares
de los "antifascistas" de esta página.
1 K 21
#7 UNX
Es una pena que los húngaros ya no puedan echar a la escoria globalista de las instituciones aunque quieran. Una vez entran, tu país se convierte en una dictadura.
0 K 12
Mark_ #5 Mark_
#4 sobre eso tengo una teoría que se divide en dos:

1. Por un lado los homófobos más salvajes, que suelen ser un reflejo de sus propios miedos

2. Por otro, los que dicen que la orientación sexual se elige porque ellos han elegido quedarse en el armario y cree que el resto hemos elegido no hacerlo.

Y ahí me quedo.
0 K 10
Mark_ #1 Mark_
Yo no sé porqué nos tienen tanto miedo a maricones, lesbianas, trans y otros "degenerados" si se supone que somos poco menos que escoria, medio hombres, mujeres sin haber sido bien folladas y trastornados :troll:
0 K 10
nemeame #4 nemeame
#1 No es miedo, es envidia. A los que tanto se oponen son siempre a los que les gustan las pollas más gordas, al resto les da igual lo que hagan otros en la cama
0 K 9
aupaatu #3 aupaatu
Trabajando para servir al pueblo y garantizar la libertad de los ciudadanos.
0 K 9
sabbat #8 sabbat
El único modo de frenar a la ultraderecha es su desaparición. Y cualquier medio me parece licito para ello. No se dialoga ni razona con fascistas.
0 K 7
#6 La_fruta_de_ayuso
El saco de mierda de orban y su comitiva tiene que estar infectada de pedofiloss, solo hay que tirar de hemeroteca, normalmente estos enfermos mentales ligados a la iglesia y homofobos acaban con jóvenes o niños, no falla.
0 K 5

menéame