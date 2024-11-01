La Policía alemana investiga cánticos ofensivos de aficionados israelíes en Stuttgart

La Policía alemana informó este viernes de que está investigando presuntos cánticos ofensivos por parte de aficionados del Maccabi de Tel Aviv, proferidos durante el partido de Liga Europa jugado en Stuttgart (Alemania) este jueves. Varios agentes aseguraron haber escuchado cánticos ya conocidos en otras ciudades, incluyendo la llamada 'Canción de la violación', dirigida contra seguidores del Hapoel de Tel Aviv