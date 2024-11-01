edición general
La Policía alemana investiga cánticos ofensivos de aficionados israelíes en Stuttgart

La Policía alemana informó este viernes de que está investigando presuntos cánticos ofensivos por parte de aficionados del Maccabi de Tel Aviv, proferidos durante el partido de Liga Europa jugado en Stuttgart (Alemania) este jueves. Varios agentes aseguraron haber escuchado cánticos ya conocidos en otras ciudades, incluyendo la llamada 'Canción de la violación', dirigida contra seguidores del Hapoel de Tel Aviv

Andreham #2 Andreham
Están investigando quiénes fueron los que escucharon esos cánticos para ponerles multas por escucharlos.
#1 Barriales
Para ponerles unas medallas.
País de lameculos!!!!!
