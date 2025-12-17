edición general
9 meneos
65 clics
Este envío podría ser duplicada Asegúrate antes de menear
Polémica en Plasencia por las palabras de Abascal tras el homenaje a Robe: "Hay que desinfectar"

Polémica en Plasencia por las palabras de Abascal tras el homenaje a Robe: "Hay que desinfectar"

Unas palabras lanzadas por el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, en el palacio de congresos de Plasencia este lunes durante un mitin, han generado mucha polémica en las redes sociales por aludir sin decirlo al acto público que había acogido el mismo escenario un día antes en homenaje al músico de Plasencia Robe Iniesta, fallecido hace una semana.

| etiquetas: vox , abascal , desinfectar , palacio , congresos , robe , extremoduro
7 2 7 K -1 actualidad
13 comentarios
7 2 7 K -1 actualidad
PaulDurden #2 PaulDurden
Patético. Y eso que no soy fan del Robe...
2 K 28
dunachio #5 dunachio
A Robe le fueron a despedir casi 50.000 personas (y muchas más que no pudieron por tiempo, distancia etc). A ti, el día que te mueras, nos juntaremos muchos más de 50.000, pero para celebrarlo.
Miserable.
1 K 23
pepel #4 pepel
El hedor sale de tu casa, Santiago.
0 K 20
devilinside #11 devilinside
#10 Da igual la cabeza que cualquier otra parte del cuerpo. No se iba a notar la diferencia
0 K 12
toshiro #8 toshiro
Es un puto subnormal. El y los que le ríen las gracias.
0 K 10
diskover #1 diskover *
"Aquí creo que hay que desinfectar, o echar agua bendita, depende de cómo se mire" dijo Abascal desde la tribuna, provocando las risas de los asistentes al mitin, que tuvo lugar el lunes por la tarde.

La cabeza de este personaje siniestro es lo que habría que desinfectar.
0 K 9
devilinside #9 devilinside
#1 Pedrá
0 K 12
El_Jevi #10 El_Jevi
#9 en la cabeza
0 K 6
#7 malarte *
Esto va para los “listos” que se tragan sin masticar eso de que VOX es el partido del pueblo y no lo que son en realidad, unos casposos franquistas que desprecian la cultura y cuya única razón de ser es mantener los privilegios de los de siempre.
0 K 7
SerVicius #12 SerVicius
El sabe bien a la clase a la que obedece, los que se rien no se si tanto...
0 K 7
#13 angar300
Sobran gilipollas. Los que pagan 10 veces mas de lo que vale un producto para que el dueño de la empresa que lo hace dedique todos los beneficios económicos a colocar en el poder a quien le sale de los huevos. Y luego nos quejamos.
0 K 7
Estronciobarioyradio #3 Estronciobarioyradio
Santi, trabaja y deja la navaja.
0 K 6

menéame