Polémica en Plasencia por las palabras de Abascal tras el homenaje a Robe: "Hay que desinfectar"

Unas palabras lanzadas por el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, en el palacio de congresos de Plasencia este lunes durante un mitin, han generado mucha polémica en las redes sociales por aludir sin decirlo al acto público que había acogido el mismo escenario un día antes en homenaje al músico de Plasencia Robe Iniesta, fallecido hace una semana.