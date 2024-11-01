edición general
Polémica por la imagen de una mujer con burka en el metro de Madrid subida a las redes por la periodista de medio ultra

Rebeca Crespo, periodista que trabaja y colabora en distintos medios de comunicación afines a los discursos xenófobos y racistas de la ultraderecha, ha sido ‘cazada’ presuntamente disfrazándose con un burka en el metro de Madrid poco después de que ella misma subiera a la red social X la imagen de una mujer ataviada con esta prenda femenina islámica en la parada de metro Iglesia, en el distrito madrileño de Chamberí, con el mensaje: “Pero si en España no te encuentras a nadie con burka ni niqab…”.

arturios #4 arturios
#3 Si, pero doblemente meneable, estos [CENSURED] merecen la pública vergüenza (ya que no dejan sacar la guillotina, al menos eso).
2 K 40
Kleshk #6 Kleshk
Cuando más veo la secuencia, más creo que ha sido IA
0 K 11
Battlestar #8 Battlestar
#6 No tengo conocimientos técnicos como para afirmar si es ai, pero ponerse el pañuelo en la cara a la pata coja en la misma pose moviendo solo los brazos y que el pañuelo de de repente se convierta en un pasamontañas me parece raro de cojones
0 K 15
Kleshk #9 Kleshk
#8 Por el cartel de detrás que desaparecen cosas ( o el anillo del dedo )

A parte que no es lógico publicar la foto, y que se filtre desde el mismo ángulo al momento de cómo se pone el burka
0 K 11
#5 txepel *
1- El uso del burka es marginal y casi inexistente. Lo sé yo, lo sabes tú y lo saben los que publican estas mierdas.
2- Es muy probable que la imagen sea falsa, de otro país o sacada de contexto. Los medios de ultraderecha se dedican sin ningún complejo a esto.
3- Dicho esto, no hay nada que me garantice que la cazada no haya sido hecha con IA. Raro me parece que alguien, por muy imbécil que sea, se saque fotos en pleno montaje del bulo.
0 K 10
Flogisto #7 Flogisto *
¿Como que "disfrazándose" con un burka? Será vistiéndose con un burka. ¿Acaso en San Isidro la gente se disfraza de chulapo?
0 K 10
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
y en ramadan! a ver si usamos estos dias tan especiales para asimilar, abrazar otras creencias!!! :troll: :troll:
0 K 8
#2 Kikoncito
#1 Mira, te ha hecho caso. Con que fervor abraza esta simpática joven el islam.
0 K 7

