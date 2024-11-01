Polémica por la imagen de una mujer con burka en el metro de Madrid subida a las redes por la periodista de medio ultra

Rebeca Crespo, periodista que trabaja y colabora en distintos medios de comunicación afines a los discursos xenófobos y racistas de la ultraderecha, ha sido ‘cazada’ presuntamente disfrazándose con un burka en el metro de Madrid poco después de que ella misma subiera a la red social X la imagen de una mujer ataviada con esta prenda femenina islámica en la parada de metro Iglesia, en el distrito madrileño de Chamberí, con el mensaje: “Pero si en España no te encuentras a nadie con burka ni niqab…”.