Polémica por la imagen de una mujer con burka en el metro de Madrid subida a las redes por la periodista de medio ultra

Rebeca Crespo, periodista que trabaja y colabora en distintos medios de comunicación afines a los discursos xenófobos y racistas de la ultraderecha, ha sido ‘cazada’ presuntamente disfrazándose con un burka en el metro de Madrid poco después de que ella misma subiera a la red social X la imagen de una mujer ataviada con esta prenda femenina islámica en la parada de metro Iglesia, en el distrito madrileño de Chamberí, con el mensaje: “Pero si en España no te encuentras a nadie con burka ni niqab…”.
A parte que no es lógico publicar la foto, y que se filtre desde el mismo ángulo al momento de cómo se pone el burka
2- Es muy probable que la imagen sea falsa, de otro país o sacada de contexto. Los medios de ultraderecha se dedican sin ningún complejo a esto.
3- Dicho esto, no hay nada que me garantice que la cazada no haya sido hecha con IA. Raro me parece que alguien, por muy imbécil que sea, se saque fotos en pleno montaje del bulo.