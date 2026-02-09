Polémica en Corea del Sur: proponen "importar" mujeres de países pobres para procrear y mejorar la baja natalidad

La propuesta la realizó el alcalde del condado de Jindo, Kim Hee-su, que ya ha sido expulsado del partido. Kim, que sigue en el cargo pese a la expulsión, alegó que no tenía intención de denigrar a ningún país o persona y que se trató de una mala elección de palabras. "Me equivoqué al referirme a la llegada de mujeres extranjeras usando la palabra 'importar'". El alcalde afirmó que "habría que importar jóvenes solteras de lugares como Sri Lanka o Vietnam" para que contraigan matrimonio con hombres de zonas rurales.
| etiquetas: corea del sur , natalidad , importar , mujeres , países pobres
Una solución sería dar ayudas para madres solteras y que muchas mujeres optasen por tener hijos sin ser dentro de una pareja. Otra, sería que los hombres espabilen. Por lo que sea, me parece mucho más probable la primera que la segunda.
Menéame, tu antes molabas.
Vivimos en una distopia de cojones, que será la proxima subnormalidad de ficción haciendose realidad?
El cuento de la Criada?
mujerrural.com/detalle-noticia/caravanas-de-mujeres-para-acabar-con-el
www.mobifriends.com/
www.abc.es/archivo/abci-caravana-mujeres-revoluciono-pueblo-plan-20200