Polémica en Corea del Sur: proponen "importar" mujeres de países pobres para procrear y mejorar la baja natalidad

La propuesta la realizó el alcalde del condado de Jindo, Kim Hee-su, que ya ha sido expulsado del partido. Kim, que sigue en el cargo pese a la expulsión, alegó que no tenía intención de denigrar a ningún país o persona y que se trató de una mala elección de palabras. "Me equivoqué al referirme a la llegada de mujeres extranjeras usando la palabra 'importar'". El alcalde afirmó que "habría que importar jóvenes solteras de lugares como Sri Lanka o Vietnam" para que contraigan matrimonio con hombres de zonas rurales.