Polémica en Corea del Sur: proponen "importar" mujeres de países pobres para procrear y mejorar la baja natalidad

La propuesta la realizó el alcalde del condado de Jindo, Kim Hee-su, que ya ha sido expulsado del partido. Kim, que sigue en el cargo pese a la expulsión, alegó que no tenía intención de denigrar a ningún país o persona y que se trató de una mala elección de palabras. "Me equivoqué al referirme a la llegada de mujeres extranjeras usando la palabra 'importar'". El alcalde afirmó que "habría que importar jóvenes solteras de lugares como Sri Lanka o Vietnam" para que contraigan matrimonio con hombres de zonas rurales.

11 comentarios
Comentarios destacados:    
powernergia #1 powernergia
Ya no saben que gilipollez inventar antes que reconocer el fondo del problema.
5 K 59
#2 Eukherio
#1 Y reza porque no opten por una solución estilo El cuento de la criada.
3 K 27
ostiayajoder #4 ostiayajoder
#1 iba a decir lo q #2, realmente no inventan nada, 'el cuento de la criada' es una serie famosa
1 K 12
#7 Eukherio
#4 Creo que el hecho de que existan, tanto el libro como la serie, provoca que se corten más a la hora de tomar medidas demasiado parecidas.
2 K 34
Charles_Dexter_Ward #6 Charles_Dexter_Ward
#1 ¿Te refieres a elespañol.es o al alcalde dimitido de Jindo?
0 K 20
#9 lamonjamellada
#1 pues el fondo del problema es difícil de atajar. Básicamente, la sociedad coreana es profundamente machista y las mujeres han avanzado más que las normas sociales. No quieren hacer el papel de ama de casa amantísima y obediente. Prefieren quedarse solteras y no tener hijos.
Una solución sería dar ayudas para madres solteras y que muchas mujeres optasen por tener hijos sin ser dentro de una pareja. Otra, sería que los hombres espabilen. Por lo que sea, me parece mucho más probable la primera que la segunda.
1 K 25
wildseven23 #3 wildseven23
Antes se hacía por aquí eso llamado "Caravana de mujeres".
2 K 36
#8 cKr1
Otro estado fallido con una sociedad enferma que apuntar en la lista.
1 K 24
Machakasaurio #10 Machakasaurio
8 comentarios y nadie hablando aun de "Ali G anda suelto"?
Menéame, tu antes molabas.
Vivimos en una distopia de cojones, que será la proxima subnormalidad de ficción haciendose realidad?
El cuento de la Criada?
1 K 23
#11 Mandri20
No queda otra que hacer el sacrificio de encontrar tias buenas por el bien del país. De arrimar el hombro a arrimar la cebolleta, nos llevan años de ventaja.
0 K 10

