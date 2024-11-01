¿Qué poder tiene Benjamín Netanyahu sobre Donald Trump?

La pregunta que muchos se hacen, dentro y fuera del gobierno de Trump, es por qué EEUU sigue la agenda de Netanyahu, a pesar de que el que está pagando el costo político es Trump. Por otra parte, Francesca Albanese denunció que el mundo le ha dado a Israel "una licencia para torturar” a la población palestina. Este lunes, el primer ministro israelí ha asegurado que cualquier acuerdo que alcancen Estados Unidos e Israel tendrá en cuenta los "intereses vitales" de Israel.