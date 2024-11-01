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¿Qué poder tiene Benjamín Netanyahu sobre Donald Trump?

La pregunta que muchos se hacen, dentro y fuera del gobierno de Trump, es por qué EEUU sigue la agenda de Netanyahu, a pesar de que el que está pagando el costo político es Trump. Por otra parte, Francesca Albanese denunció que el mundo le ha dado a Israel "una licencia para torturar” a la población palestina. Este lunes, el primer ministro israelí ha asegurado que cualquier acuerdo que alcancen Estados Unidos e Israel tendrá en cuenta los "intereses vitales" de Israel.

| etiquetas: netanyahu , poder , sobre trump
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
ochoceros #2 ochoceros
El chantaje.

Como saque la lista/vídeos de lo horrible que ha perpetrado este pedófilo, lo fríen en la silla eléctrica el mismo día.
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#3 Barriales
#2 y el jefe Ruski tiene también videos de Trumpo.
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ochoceros #5 ochoceros
#3 No los suficientes, si no estaría Tramp bombardeando Ucrania.
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Noeschachi #6 Noeschachi
#2 Chantaje por un lado pero claramente donantes de campaña a los que le debe todo

MAGA - Miriam Adelson Government of America
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HeilHynkel #4 HeilHynkel *
Teniendo cuenta las burradas que suelta Trump tiene que tener algo muy gordo ... por ejemplo que le hayan filmado dándole limosna a un pobre, cediendo el asiento a una vieja, haciendo declaraciones de que los ricos deben pagar impuestos u cosas así que hacen llorar a Milei y a Fondóndeltó.
1 K 36
#11 DenisseJoel
#4 > haciendo declaraciones de que los ricos deben pagar impuestos u cosas

Votaba demócrata aka "izquierda radical antiamericana", así que no sería de extrañar que apareciera algo de ese estilo.
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HeilHynkel #12 HeilHynkel
#11

Eso no es de demócratas, eso es de Bernie Sanders (es independiente)
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pitercio #8 pitercio
Pues lo que se supone es como para investigar o por lo menos para no poner en manos de semejante tipo "comprometido por otro país" el poder ejecutivo.
Y básicamente lo que se ha venido rumoreando es: Su mujer inmigrante prostituta estuvo involucrada en diversos asuntos ilegales, además de acostarse con todos los socios de Trump, a los que extorsiona. Trump por su parte violaba a niñas, incitaba a hacerlo y presumia. Exponía sus intereses enfermos al tiempo que una variedad extensa de delitos. De todo ello guarda registro videográfico Israel, incluso de los delitos de sus retoños, que han continuado la tradición familiar.
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hazardum #7 hazardum
Personalmente no creo que sea solo sobre Trump, si solo estuviera pringado el, ni los que están ahí ni el ejército dejarían que Trumpetas hiciera lo que le diera la gana, por lo que aparte de lo que tenga sobre Trump y demás, que probablemente tenga cosas chungas, es que Israel pone pasta a cascoporro a todos los que estan por ahi y esta en todos los lobbies de poder actuales.
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#10 newusuario
Me parece que esto precede a Trump. EEUU siempre fue sumiso a israel. Joe Biden bancaba el genocidio que estaban cometiendo. E historicamente siempre fueron serviles a israel. Cuando israel masacro a los tripulantes del USS Liberty EEUU ni siquiera penso en tomar medidas contra israel, de hecho fueron complices para ocultarlo. El lobby sionista es muy fuerte en EEUU.
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Ojalá hubiera algo de historia al respecto de este tema
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josde #9 josde *
#1 Tendrá videos y los originales de los papeles de Epstein y con ellos le chantajea.
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menéame