La pregunta que muchos se hacen, dentro y fuera del gobierno de Trump, es por qué EEUU sigue la agenda de Netanyahu, a pesar de que el que está pagando el costo político es Trump. Por otra parte, Francesca Albanese denunció que el mundo le ha dado a Israel "una licencia para torturar” a la población palestina. Este lunes, el primer ministro israelí ha asegurado que cualquier acuerdo que alcancen Estados Unidos e Israel tendrá en cuenta los "intereses vitales" de Israel.
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Como saque la lista/vídeos de lo horrible que ha perpetrado este pedófilo, lo fríen en la silla eléctrica el mismo día.
MAGA - Miriam Adelson Government of America
Votaba demócrata aka "izquierda radical antiamericana", así que no sería de extrañar que apareciera algo de ese estilo.
Eso no es de demócratas, eso es de Bernie Sanders (es independiente)
Y básicamente lo que se ha venido rumoreando es: Su mujer inmigrante prostituta estuvo involucrada en diversos asuntos ilegales, además de acostarse con todos los socios de Trump, a los que extorsiona. Trump por su parte violaba a niñas, incitaba a hacerlo y presumia. Exponía sus intereses enfermos al tiempo que una variedad extensa de delitos. De todo ello guarda registro videográfico Israel, incluso de los delitos de sus retoños, que han continuado la tradición familiar.