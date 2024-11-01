·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4348
clics
El deficiente sistema de ocultación en algunos documentos del 23F desclasificados permite conocer el texto tapado
4890
clics
Un rico heredero nos da las claves para ganar dinero
4932
clics
Abro comunidad de Ciencia ficción en Menéame (y de paso recomiendo enlaces al respecto)
5626
clics
I torneo de ajedrez de menéame
5054
clics
Bravo Murillo, la calle de Madrid construida como un experimento social con una acera pobre y otra rica… que salta a la vista
más votadas
474
La fiesta de los directivos de Acciona con los concejales del PP antes de llevarse un contrato de 2,4 millones
364
Sabotean unos 500 cajetines de pisos turísticos de Granada
331
Refugiado ciego encontrado muerto en la calle después de que la Patrulla Fronteriza estadounidense lo dejara a kilómetros de su casa [ENG]
460
Wyoming avisa sobre las amenazas de Vox: "No estamos ante el típico 'que viene el lobo', han dicho qué gallinas se van a comer"
331
Abro comunidad de Ciencia ficción en Menéame (y de paso recomiendo enlaces al respecto)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
14
clics
Podemos replica a Feijóo que el rey emérito debe volver a España, pero para ir a la "cárcel"
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha lanzado este jueves que el rey emérito tiene que...
|
etiquetas
:
podemos
,
feijóo
,
cárcel
,
rey
9
2
3
K
96
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
3
K
96
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
memmaker650
Y Pablo e Irene tienen que volver a Vallecas para volver a ser clase obrera.
1
K
25
#7
LinternaGorri
#3
se te ha caido
0
K
11
#4
rogerius
Pero que le cobren la manutención, que es de sangre azul y tiene posibles.
0
K
20
#9
Trigonometrico
Podemos está fracasando en sus políticas de mejorar la vida de los ciudadanos y se está dedicando a perder el tiempo con protestas inútiles.
0
K
13
#1
JovenCarcamal
Desde que leí por ahí que Ione era uno de los vampiros de la serie de Eduardo Casanova, ya no pueda verla igual. Lo siento, pero me hackearon el cerebro
0
K
9
#5
rogerius
*
#1
Unos vampiros majísimos y muy achuchables, por cierto. ¿No te estarás quejando?
Por cierto, a ver si te actualizas el
firewall.
0
K
20
#8
LinternaGorri
#1
pobre neurona, cuidala
0
K
11
#2
Estoeslaostia
Elegir vuestro voto.
Votar correctamente.
0
K
7
#6
rogerius
*
#2
Eso, eso. Votad correctamente, es decir, votad a favor de vuestros propios intereses, no a favor de los intereses de los ricos —traduzco: No votéis PP, Vox o derecha en general si tenéis que trabajar para vivir.
0
K
20
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Por cierto, a ver si te actualizas el firewall.
Votar correctamente.