Podemos replica a Feijóo que el rey emérito debe volver a España, pero para ir a la "cárcel"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha lanzado este jueves que el rey emérito tiene que...

memmaker650 #3 memmaker650
Y Pablo e Irene tienen que volver a Vallecas para volver a ser clase obrera.
1 K 25
LinternaGorri #7 LinternaGorri
#3 se te ha caido :calzador:
0 K 11
rogerius #4 rogerius
Pero que le cobren la manutención, que es de sangre azul y tiene posibles.
0 K 20
Trigonometrico #9 Trigonometrico
Podemos está fracasando en sus políticas de mejorar la vida de los ciudadanos y se está dedicando a perder el tiempo con protestas inútiles.
0 K 13
JovenCarcamal #1 JovenCarcamal
Desde que leí por ahí que Ione era uno de los vampiros de la serie de Eduardo Casanova, ya no pueda verla igual. Lo siento, pero me hackearon el cerebro
0 K 9
rogerius #5 rogerius *
#1 Unos vampiros majísimos y muy achuchables, por cierto. ¿No te estarás quejando?

Por cierto, a ver si te actualizas el firewall.
0 K 20
LinternaGorri #8 LinternaGorri
#1 pobre neurona, cuidala
0 K 11
Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
Elegir vuestro voto.
Votar correctamente.
0 K 7
rogerius #6 rogerius *
#2 Eso, eso. Votad correctamente, es decir, votad a favor de vuestros propios intereses, no a favor de los intereses de los ricos —traduzco: No votéis PP, Vox o derecha en general si tenéis que trabajar para vivir.
0 K 20

