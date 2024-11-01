Podemos acusa a Sánchez de falta de autocrítica por el accidente de Adamuz y exige renacionalizar el tren

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha censurado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su ausencia de “autocrítica” tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), y ha reclamado que se “renacionalice” el transporte por tren, revirtiendo las privatizaciones que se han aplicado en el sector.
Ahora ya pueden proponer, que están mas QUEMADAS que la pipa de un indio. Y con razón.
Lo que demuestra Belarra es su desconocimiento o su dogmatismo ideologico.
Público es público: que el estado sea el accionista mayoritario me la bufa. Es la misma basura que TRAGSA: pone la pasta el estado, se lleva los beneficios un malparido de empresario. Y los trabajadores en la mierda.
¡¡Público es público!! ¡¡Con empleados públicos!!
Y si eres de los que te joden los funcionarios y el personal laboral, pues bailas.
Lo que le pasa a la Belarra es que ve que al PP el populismo le funciona y se sube al carro.
Lo de las compañías privadas utilizando la red de Adif creo que es directiva europea
Sin embargo si es público y se entra por oposición, es mucho más difícil enchufar a alguien (no imposible, pero más difícil)
Así que adivina con cuál de las dos opciones se les hace el culo pepsicola a los políticos corruptos...
Con lo de las externalizaciones supongo que se refiere a su mención anterior a las subcontratas para las labores de mantenimiento.
Esencialmente, y sin haber visto el vídeo con sus declaraciones, parece que usa el término correcto.
No es por defender a Belarra pero quien demuestra desconocimiento del sector eres tú.
En cuanto se acabe de onvertir el pastizal en modernizar la red con alta velocidad, se venderá por 4 duros a UK o algun otro pais, como se ha hecho con tabacalera, endesa, ...
Lo que dice Belarra es lo que está sucediendo desde hace bastante tiempo. Desconocimiento ninguno.
jajaja
Un partido transversal de todo para mi y más para los de fuera. ¡Españoles y hombres joder os!