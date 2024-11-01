edición general
3 meneos
5 clics

Podemos acusa a Sánchez de falta de autocrítica por el accidente de Adamuz y exige renacionalizar el tren

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha censurado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su ausencia de “autocrítica” tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), y ha reclamado que se “renacionalice” el transporte por tren, revirtiendo las privatizaciones que se han aplicado en el sector.

| etiquetas: podemos , acusa , sanchez , autocritica , nacionalizar , tren
2 1 0 K 37 trenes
17 comentarios
2 1 0 K 37 trenes
Comentarios destacados:      
Lyovin81 #1 Lyovin81
Ay, si se hubieran dedicado SÓLO a este tipo de cosas en vez de la chaladura del feminismo...
Ahora ya pueden proponer, que están mas QUEMADAS que la pipa de un indio. Y con razón.
1 K 18
Barney_77 #2 Barney_77 *
#1 Lo que señala Belarra es puro populismo. No, el tren no esta privatizado, RENFE es publica, ADIF es publica y lo unico que se ha hecho es abrir el uso de infraestructuras a competencia privada. ¿Es eso privatizar? NO, es liberalizar, permitir el uso de infraestructuras a otros operadores pagando el canon. Es como las carreteras o el trafico aereo.
Lo que demuestra Belarra es su desconocimiento o su dogmatismo ideologico.
11 K 103
Lyovin81 #3 Lyovin81
#2 Los trabajadores, que son LO IMPORTANTE, en ADIF están bajo la misma normativa laboral que los esclavos de la privada. Vete a engañar a otro, que no cuela.
Público es público: que el estado sea el accionista mayoritario me la bufa. Es la misma basura que TRAGSA: pone la pasta el estado, se lleva los beneficios un malparido de empresario. Y los trabajadores en la mierda.

¡¡Público es público!! ¡¡Con empleados públicos!!
Y si eres de los que te joden los funcionarios y el personal laboral, pues bailas.
6 K 76
Kantinero #6 Kantinero
#2 Además ha sido un desgraciado accidente sumado a la mala suerte de que venía un tren en sentido contrario, por mucho que digan un trozo de vía defectuoso escapa al control de cualquier nivel. No hay control de calidad fiable al 100% en miles de kilometros de vías. Otra cosa es que en lineas generales la red necesite mejoras.
Lo que le pasa a la Belarra es que ve que al PP el populismo le funciona y se sube al carro.
Lo de las compañías privadas utilizando la red de Adif creo que es directiva europea
1 K 21
chewy #7 chewy
#2 quizás se refieren a meter a más gente enchufada, putas incluidas...
1 K -1
satchafunkilus #12 satchafunkilus *
#7 eso es más fácil en las empresas privadas, que contratan quien quieren sin dar explicaciones y luego trabajan para el servicio público para el que estén contratadas, así el político corrupto solo tiene que decir a quien se contrata a cambio del favor que haya hecho, y nadie puede decir nada porque es todo legal.

Sin embargo si es público y se entra por oposición, es mucho más difícil enchufar a alguien (no imposible, pero más difícil)

Así que adivina con cuál de las dos opciones se les hace el culo pepsicola a los políticos corruptos...
0 K 7
#9 intotheflow
#2 Pues eso es lo que ha dicho Belarra, según el artículo: "Belarra ha abogado por revertir la liberalización de la alta velocidad y las externalizaciones en el sistema ferroviario, al tiempo que ha reclamado incrementar la inversión, especialmente en los servicios de media y larga distancia."
Con lo de las externalizaciones supongo que se refiere a su mención anterior a las subcontratas para las labores de mantenimiento.
Esencialmente, y sin haber visto el vídeo con sus declaraciones, parece que usa el término correcto.
1 K 10
jonolulu #11 jonolulu
#2 Venga ya. En los talleres de Renfe no hay ni un 15% de personal propio, todo el personal de tierra es subcontratado y en larga distancia dos de cada tres. En ADIF todo lo llevan subcontratas. ADIF compró 30 locomotoras y ha subcontratado hasta los maquinistas.

No es por defender a Belarra pero quien demuestra desconocimiento del sector eres tú.
2 K 39
#14 no_soy_un_bot
#2 se está privatizando, y el primer paso ha sido dividir RENFE en 4 empresas distintas, de la misma manera que se está privatizando la sanidad pública.

En cuanto se acabe de onvertir el pastizal en modernizar la red con alta velocidad, se venderá por 4 duros a UK o algun otro pais, como se ha hecho con tabacalera, endesa, ...

Lo que dice Belarra es lo que está sucediendo desde hace bastante tiempo. Desconocimiento ninguno.
1 K 10
obmultimedia #16 obmultimedia
#2 Pagar un canon no es hacerse cargo del deterioro provocado por el uso de la red, ya hemos comprobado lo que ha pasado por aumentar la frecuencia de trenes en una red no adaptada para ello.
0 K 11
daTO #17 daTO
#2 "Liberalizar" es un eufemismo para indicar la entrada de capital privado. Vamos, lo que viene a ser privatizar de toda la vida,
0 K 10
obmultimedia #15 obmultimedia
#1 Los que si estan quemados son los de SUMAR que necesitan una "refundacion" para volver a presentarse a las generales.
1 K 14
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
Autocrítica....... podemes...........
0 K 11
tdgwho #4 tdgwho
Vaya, ahora el tren está privatizado, y me acabo de enterar.

jajaja
0 K 10
#13 Borgiano
¡Uy, qué malotes!
0 K 7
perrico #8 perrico
Que cómodo es vivir fuera del gobierno, sin responsabilidades, y quejarte de todo lo que no hacían cuando estaban dentro.
2 K -9
#5 Comorr
Estos están ya en las últimas exigen autoxritica después de forrarse en la política y hacer todo lo que dijeron que no harían.

Un partido transversal de todo para mi y más para los de fuera. ¡Españoles y hombres joder os!
2 K -13

menéame