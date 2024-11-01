Pocos han dado una réplica de tal calibre a Felipe González como lo ha hecho Baltasar Garzón

Baltasar Garzón ha respondido a algunas de sus afirmaciones. "Olvidar cuando se dice de Bildu, lejos, un presidente que estuvo negociando con ETA en Argel". Decir que no tiene proyecto, cuando tampoco se le reconoce que ha mantenido coalición durante todos estos años… Que vote lo que le dé la gana", ha añadido.
Por supuesto,.cuando preguntas a los fachas, te dicen que es lo contrario: www.meneame.net/m/politica/angel-victor-torres-invita-felipe-gonzalez- aunque cuando compruebas los resultados del PSOE en todos los años en los que pusieron a Felipistas al mando, Rubalcaba, el neoliberal de mierda de Almunia... ves los descalabros electorales donde al PSOE no le votan ni en su casa, por fachas de mierda y porque para votar eso pues votas al PePé y ya está.
El nombre de la falacia ad hominem en latín significa “contra el hombre” y quiere decir que, en lugar de combatir las ideas del argumento, se combate a la persona que las propone. Es una falacia común, que consiste en desvirtuar al rival para así desvirtuar sus ideas.
Por ejemplo: “Mi hermano cree en dios porque es muy tonto para entender que no existe”.
Recuerda cómo ETA asesinó a un concejal de mi pueblo, Sant Adrià de Besós, al lado de Barcelona, solo por ser del PP
Bastante bien trataron a muchos asesinos. Y bastante bien hemos salido de aquello gracias a mucha gente del entorno de ETA y del gobierno de Zapatero
Si yo hubiera podido tener mis manos a los asesinos del concejal , no digo lo que pienso. Dudo que pueda matar a nadie, menos a sangre fría.
DIcho esto, Gonzalez es un traidor a España.