Pocos han dado una réplica de tal calibre a Felipe González como lo ha hecho Baltasar Garzón

Baltasar Garzón ha respondido a algunas de sus afirmaciones. "Olvidar cuando se dice de Bildu, lejos, un presidente que estuvo negociando con ETA en Argel". Decir que no tiene proyecto, cuando tampoco se le reconoce que ha mantenido coalición durante todos estos años… Que vote lo que le dé la gana", ha añadido.

Supercinexin #4 Supercinexin
Felipe González: el hombre que destruyó al PSOE. Sánchez es el hombre que lo ha resucitado.

Por supuesto,.cuando preguntas a los fachas, te dicen que es lo contrario: www.meneame.net/m/politica/angel-victor-torres-invita-felipe-gonzalez- aunque cuando compruebas los resultados del PSOE en todos los años en los que pusieron a Felipistas al mando, Rubalcaba, el neoliberal de mierda de Almunia... ves los descalabros electorales donde al PSOE no le votan ni en su casa, por fachas de mierda y porque para votar eso pues votas al PePé y ya está.
Oghaio #11 Oghaio
#4 Cierto, ahora mismo la caverna mediática es la mayor defensora de Felipe
MIrahigos #12 MIrahigos
#4 El hombre que destruyó al PSOE fue el inútil de ZP en su segundo mandato, que no tuvo cojones a tomar una sola medida contra la crisis que se nos venía encima y vivía en los mundos de yupi.
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
recordatorio: Garzón cerró medios de comunicación vascos con la doctrina de que "todo es ETA" y tuvo delante de él sentados a declarar a detenidos con claros signos de tortura y nunca denunció nada. vete a cagar, Balta!
Vodker #6 Vodker *
#_2 La falacia ad hominem:

El nombre de la falacia ad hominem en latín significa “contra el hombre” y quiere decir que, en lugar de combatir las ideas del argumento, se combate a la persona que las propone. Es una falacia común, que consiste en desvirtuar al rival para así desvirtuar sus ideas.

Por ejemplo: “Mi hermano cree en dios porque es muy tonto para entender que no existe”.
u_1cualquiera #8 u_1cualquiera
recuerda también cómo era la vida en Euskadi entonces. Cómo había decenas de políticos de (casi) todos los partidos con escolta
Recuerda cómo ETA asesinó a un concejal de mi pueblo, Sant Adrià de Besós, al lado de Barcelona, solo por ser del PP
Bastante bien trataron a muchos asesinos. Y bastante bien hemos salido de aquello gracias a mucha gente del entorno de ETA y del gobierno de Zapatero
Si yo hubiera podido tener mis manos a los asesinos del concejal , no digo lo que pienso. Dudo que pueda matar a nadie, menos a sangre fría.
Veelicus #3 Veelicus
Y España fue condenada precisamente por no investigar las denuncias de torturas.

DIcho esto, Gonzalez es un traidor a España.
tul #1 tul *
lo mas selecto de la cloaca del psoe, ojala se muerdan la lengua y se autoenvenenen ambos
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#1 a Garzón lo odian tantos criminales de tan diverso espectro que me resulta creíble como profesional de la justicia.
manbobi #9 manbobi
Garzón. El que no veía torturados pasar por su despacho en sus sumarios. El chiste se cuenta solo.
#7 Mandri20
Hasta que no se ponga a privatizar lo público y crear grupos armados antiterroristas, el Perro no estará a la altura.
#10 Tailgunner
De qué se quejan de que negociara con eta? Le dejarón cepillarse tranquilamente a los putos etarras? No, verdad? Pues algo tendría que hacer para acabar con los putos fascistas etarras, incluso negociar con esa chusma asesina que se creen izquierda cuando en realidad se sientan a la derecha del mismisimo hitler...
