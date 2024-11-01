La pobreza estratégica: cómo el Kremlin repone el ejército ruso

“Ocupar Kiev en dos días”, “dos días para tener a toda Ucrania”, repetían los políticos y presentadores de la televisión estatal. Ese era el plan cuando unos 150.000 soldados profesionales rusos cruzaron la frontera ucraniana el 24 de febrero de 2022, 50.000 de los cuales marcharon sobre Kiev. Pero tomar la capital al asalto no entraba en sus planes. Nadie sabe con certeza con qué contaba el Kremlin: con que Zelensky accedería rápidamente a negociar, con que los militares ucranianos lo destituirían con un golpe de estado