La pobreza en Brasil llegó a su nivel más bajo en 14 años

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) publicó un informe que destaca una fuerte caída de la pobreza y pobreza extrema. Se trata de una reducción en 2024 por tercer año consecutivo, siendo los niveles más bajos desde 2012

aupaatu #3 aupaatu *
Mira como la Argentina del neonazi, apodado entre sus militantes millonarios el libertario.
Venden sus patrocinadores en sus medios
aupaatu #8 aupaatu *
#7 Cuantos países con gobiernos socialistas,con politicas socialistas han existido desde la caída de la unión soviética.
Hablamos de socialismo o de siglas de partido
#1 patriota_de_pandereta *
Pues sería un caso único, porque los países socialistas son un pozo infecto de miseria, hambre y pobreza. Recordemos que el socialismo tiene como principal motor la envidia, el resentimiento y la frustración de los vagos redomados y sus ansias de robar a los que viven mejor gracias a su esfuerzo, pero luego te lo venden como una lucha de clases entre ricos y pobres. Y hay retrasados que se lo creen. Tremendo.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 entre eso y meter en la cárcel a Bolsonaro por el intento de golpe de Estado ya son dos puntos
dudo #4 dudo
#1 único como china, suecia, españa, …

Es el neoliberalismo el que causa riqueza y pobreza extrema.
#6 patriota_de_pandereta *
#4 Ninguno de esos países son socialistas. En España, por ejemplo, gobierna una panda de corruptos y maleantes, pero se respeta la propiedad privada.

Revisa los países con las tasas más altas de democracia y prosperidad. Y deja de hacer el ridículo, por favor.
salteado3 #5 salteado3
#1 Depende de si son saboteados por los países capitalistas que anhelan sus recursos... Sanciones, embargos, guerras proxy, formación de grupos terroristas o partidos desestabilizadores, lo de siempre.

Cuando alcanzan cierto punto de soberanía la cosa cambia.
#7 patriota_de_pandereta *
#5 ¿La cosa cambia? ¿Dónde? ¿Tienes ejemplos de países socialistas que hayan sido exitosos? porque ya han pasado más de 100 años de experimentos socialistas y lo único que han aportado son métodos de exterminio industriales
