La pobreza alcanza al 33,2% de los menores en el Reino de España en 2024

Los niños de familias monoparentales, numerosas y migrantes presentan las cifras más elevadas de riesgo de pobreza y exclusión social. La presencia de menores en el hogar incrementa sustancialmente la vulnerabilidad económica de las familias españolas. El 53% de los hogares con menores declara tener dificultades para llegar a fin de mes.
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"La presencia de menores en el hogar incrementa sustancialmente la vulnerabilidad económica de las familias españolas..." El que ha escrito esto no conoce a mis amigos los defensores del derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad, que afirman que no son los hijos los que te dan pobreza, sino que es la pobreza la que te da hijos,… » ver todo el comentario
Además, los pobres ya tienen que sufrir la pobreza.… » ver todo el comentario