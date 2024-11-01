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La pobreza alcanza al 33,2% de los menores en el Reino de España en 2024

Los niños de familias monoparentales, numerosas y migrantes presentan las cifras más elevadas de riesgo de pobreza y exclusión social. La presencia de menores en el hogar incrementa sustancialmente la vulnerabilidad económica de las familias españolas. El 53% de los hogares con menores declara tener dificultades para llegar a fin de mes.

| etiquetas: reino de españa , capitalismo , monarquía , pobreza , subdesarrollo
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8 comentarios
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MAVERISCH #7 MAVERISCH *
Esto se arregla trayendo a más gente y construyendo menos.
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#1 BoosterFelix
"la infancia continúa siendo el grupo poblacional más vulnerable del país... " . La verdad, no se podía saber.

"La presencia de menores en el hogar incrementa sustancialmente la vulnerabilidad económica de las familias españolas..." El que ha escrito esto no conoce a mis amigos los defensores del derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad, que afirman que no son los hijos los que te dan pobreza, sino que es la pobreza la que te da hijos,…   » ver todo el comentario
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#2 BoosterFelix *
#1 Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos respetar la pluralidad de gustos, elecciones e ideas.

Además, los pobres ya tienen que sufrir la pobreza.…   » ver todo el comentario
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Format_C #8 Format_C
#1 microblogging
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almadepato #4 almadepato
De lo que aparezca ahí, ni mu.
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Andreham #6 Andreham
Pues el rey del reino de España podría dar un poquito de su fortuna o la de su padre para ayudar a los nanos.
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
a ver si el combustible del famoso cobete son los infantes a modo del antiguo carbon
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domadordeboquerones #5 domadordeboquerones *
Tranquilos, yo estoy bien, pero son las cinco y no he comido!
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menéame