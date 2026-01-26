Los plásticos duplicarán su impacto en la salud para el 2040: «Los gérmenes que adquiere en el medio ambiente lo hacen más tóxico»

Está en el agua que bebemos, en los alimentos que consumimos y hasta en el aire que respiramos. El plástico se han infiltrado silenciosamente en la vida cotidiana y, con él, crece la preocupación por sus posibles efectos en la salud humana. Una nueva investigación aporta una dimensión temporal a este problema. Publicada en The Lancet Planetary Health, se basa en modelos para predecir el impacto que tendrán las emisiones por plásticos y concluye que los efectos adversos podrían más que duplicarse de aquí al año 2040 si no cambian las prácticas.