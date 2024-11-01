El plan de cheques de reembolso de 2.000 dólares de Trump tiene un coste de 600.000 millones de dólares, el doble de lo que han recaudado los aranceles [EN]

A pesar de las afirmaciones de Trump: "estamos recaudando billones de dólares y pronto comenzaremos a pagar nuestra enorme deuda", los expertos dicen que las cuentas no cuadran. Un desembolso anual de $2.000 excedería con creces los ingresos arancelarios y aumentaría drásticamente el déficit a menos que se introduzcan otros recortes o ingresos. Esta no es la primera vez que ha propuesto devolver dinero a los contribuyentes, anteriormente sugirió que podrían provenir de los ahorros generados por el DOGE de Musk. Pero esa idea tampoco prosperó.