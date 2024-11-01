El plan de cheques de reembolso de 2.000 dólares de Trump tiene un coste de 600.000 millones de dólares, el doble de lo que han recaudado los aranceles [EN]

A pesar de las afirmaciones de Trump: "estamos recaudando billones de dólares y pronto comenzaremos a pagar nuestra enorme deuda", los expertos dicen que las cuentas no cuadran. Un desembolso anual de $2.000 excedería con creces los ingresos arancelarios y aumentaría drásticamente el déficit a menos que se introduzcan otros recortes o ingresos. Esta no es la primera vez que ha propuesto devolver dinero a los contribuyentes, anteriormente sugirió que podrían provenir de los ahorros generados por el DOGE de Musk. Pero esa idea tampoco prosperó.
Quiero decir, pagan más aranceles quienes más consumen así que en el fondo estás redistribuyendo el dinero de los más ricos entre todos (probablemente de la forma más ineficiente posible pero es fácil de implementar)