Pisarello contra Bob Pop: la batalla que se avecina en los Comuns para disputar la alcaldía de Barcelona

El que fuera número dos de Colau es el favorito de la dirección mientras el mediático escritor mantiene la intención de presentar su propia candidatura, lo que supondría que los Comuns celebrasen primarias con más de una lista por primera vez en su historia. Las cartas están sobre la mesa. Los Comuns tendrán que celebrar primarias en Barcelona para decidir quién será su cabeza de lista de cara a las elecciones municipales de 2027. Si nada cambia, la pugna será entre Gerardo Pisarello, quien fue número dos de la exalcaldesa Ada Colau.

menéame