Las pintadas en un tren impiden ampliar las plazas entre Vigo y A Coruña pese al lleno en 10 frecuencias

Para algunos una expresión artística, para otros vandalismo. En cualquier caso: un trastorno para miles de viajeros. El Eje Atlántico sufre durante estos días la consecuencia de las pintadas en algunos de los trenes que Renfe utiliza para reforzar el servicio y que, en estas circunstancias, no pueden circular, denuncian desde el sindicato CGT-Galiza. En los últimos años Renfe ha detectado un repunte en este tipo de actividades vandálicas. Entre 2023 y 2024 limpió 90.000 metros cuadrados con un coste económico anual de alrededor de 25 millones €
Respecto a la noticia, no soy técnico en trenes, pero salvo que esté mal redactado y los actos vandálicos sean algo más que pintadas, no le veo relación
Al "graciosillo de los sprays", que lo sancionen por ...
- Las costas del juicio.
- El coste de repintar el tren.
- El coste que supone como perjuicio a la empresa y sociedad parar ese tren.
- La condena por el hecho delictivo.
Si le caen 50.000€ de sanción, mas 6 meses de arresto domiciliario (en horario de noches y fines de semana), se le quitarán las ganas a mas de uno de hacer pintaditas.
Es como si alguien raja las ruedas de un camión de reparto ... no tiene que pagar solo las ruedas, tiene que pagar a la empresa el tiempo que ese camión no ha estado funcionando.