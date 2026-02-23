Las pintadas en un tren impiden ampliar las plazas entre Vigo y A Coruña pese al lleno en 10 frecuencias

Para algunos una expresión artística, para otros vandalismo. En cualquier caso: un trastorno para miles de viajeros. El Eje Atlántico sufre durante estos días la consecuencia de las pintadas en algunos de los trenes que Renfe utiliza para reforzar el servicio y que, en estas circunstancias, no pueden circular, denuncian desde el sindicato CGT-Galiza. En los últimos años Renfe ha detectado un repunte en este tipo de actividades vandálicas. Entre 2023 y 2024 limpió 90.000 metros cuadrados con un coste económico anual de alrededor de 25 millones €