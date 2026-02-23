edición general
Las pintadas en un tren impiden ampliar las plazas entre Vigo y A Coruña pese al lleno en 10 frecuencias

Para algunos una expresión artística, para otros vandalismo. En cualquier caso: un trastorno para miles de viajeros. El Eje Atlántico sufre durante estos días la consecuencia de las pintadas en algunos de los trenes que Renfe utiliza para reforzar el servicio y que, en estas circunstancias, no pueden circular, denuncian desde el sindicato CGT-Galiza. En los últimos años Renfe ha detectado un repunte en este tipo de actividades vandálicas. Entre 2023 y 2024 limpió 90.000 metros cuadrados con un coste económico anual de alrededor de 25 millones €

Furiano.46 #4 Furiano.46
Lógica humana: con grafitis no se puede circular. Con la vía en mal estado o estado desconocido, adelante :troll:
#6 SantanaS
Es lo que tiene el arte, que cabe todo, vandalizar un tren, torturar un toro o preparar un plato exquisito con carne humana como Hanibal Lecter. Madre mía, arte dice.
javibaz #1 javibaz
Hoy en excusas baratas.
ombresaco #2 ombresaco *
Me pregunto quién fue el primero que dejó de decir algo correcto como "10 trenes al día" (o 10 viajes), a una aberración inentendible como "10 frecuencias".

Respecto a la noticia, no soy técnico en trenes, pero salvo que esté mal redactado y los actos vandálicos sean algo más que pintadas, no le veo relación
teneram #3 teneram
#2 Un tren con grafitis a veces no puede circular por razones de seguridad operativa y/o visibilidad. Las pinturas pueden tapar elementos críticos como números de serie, ventanas, sistemas de ventilación o sensores, comprometiendo la seguridad.
Mauricio_Colmenero #5 Mauricio_Colmenero *
Muy fácil ...

Al "graciosillo de los sprays", que lo sancionen por ...

- Las costas del juicio.
- El coste de repintar el tren.
- El coste que supone como perjuicio a la empresa y sociedad parar ese tren.
- La condena por el hecho delictivo.


Si le caen 50.000€ de sanción, mas 6 meses de arresto domiciliario (en horario de noches y fines de semana), se le quitarán las ganas a mas de uno de hacer pintaditas.



Es como si alguien raja las ruedas de un camión de reparto ... no tiene que pagar solo las ruedas, tiene que pagar a la empresa el tiempo que ese camión no ha estado funcionando.
