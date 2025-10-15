¿Qué pintaba Infantino en la cumbre de paz de Gaza?  

El presidente de la FIFA se presentó junto a Donald Trump y el resto de líderes mundiales en Sharm el-Sheikh. ¿A Donald Trump le gusta el fútbol? La respuesta es que más bien no. Aun así permitió que su hijo Barron se hiciera construir una portería en el jardín de la primera dama en la Casa Blanca durante su primer mandato. El presidente de Estados Unidos es aficionado al golf y al fútbol americano y, sin embargo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha dejado ver en público más veces con el dirigente republicano que con cualquier....