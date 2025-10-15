edición general
6 meneos
17 clics
¿Qué pintaba Infantino en la cumbre de paz de Gaza?

¿Qué pintaba Infantino en la cumbre de paz de Gaza?  

El presidente de la FIFA se presentó junto a Donald Trump y el resto de líderes mundiales en Sharm el-Sheikh. ¿A Donald Trump le gusta el fútbol? La respuesta es que más bien no. Aun así permitió que su hijo Barron se hiciera construir una portería en el jardín de la primera dama en la Casa Blanca durante su primer mandato. El presidente de Estados Unidos es aficionado al golf y al fútbol americano y, sin embargo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha dejado ver en público más veces con el dirigente republicano que con cualquier....

| etiquetas: infantino , presidente fifa , presente cumbre gaza , que pintaba alli
5 1 0 K 66 actualidad
7 comentarios
5 1 0 K 66 actualidad
karakol #1 karakol
Infantino da un nuevo sentido al concepto de vergüenza ajena y lleva el lameculismo a otro orden de magnitud.
6 K 93
oceanon3d #3 oceanon3d
#1 No mas ni menos. Todo lo que rodea a Trump es el esperpento por excelencia de este siglo de forma concentrada. Y va a ir a peor.
1 K 19
Asimismov #4 Asimismov
#1 y mira que Mark Rutte , el secretario general de la OTAN, lo puso bien alto
0 K 12
#7 Pitchford
Querrán hacer un mundial de fútbol en Gaza, tras terminar la Riviera..
0 K 18
Urasandi #2 Urasandi
Negocios. Lo de dar patadas a un balón es la escusa.
0 K 13
#5 Dogkiller
Dónde puedo ver esa noticia? Es que tengo que registrarme?
0 K 6
#6 Pitchford
#5 Se puede leer en Modo Lectura con Firefox (icono de página a la derecha de la barra de direcciones) y en modos similares en otros navegadores. Con Chrome creo que no.
0 K 18

menéame