Pilar Alegría, sobre el seguro de impago de alquiler a jóvenes: "Es la regulación de una cobertura ante eventuales impagos de rentas para contratos de alquiler de viviendas"

El portal online de esta nueva empresa, que con su nombre pretende hacer un guiño al artículo 47 de la Constitución, se lanzará a principios del año que viene, pero: ¿Cuántos alquileres habrá disponibles? ¿Cómo funcionará la nueva plataforma online? ¿Qué requisitos hay para acceder a uno de estos pisos asequibles?, Via x.com/La_SER/status/1998362347594002935
¿A qué otro sector les aseguran sus beneficios si hay impagos?
El mensaje que lanzan.. ¿desincentivan que sigan subiendo precios?
El trato a favor del rentismo está siendo muy sangrante
Ya solo queda la violencia en España
Y si quieres violencia contra alguien, yo mismo alquilo mi casa a un colega en mi pueblo mientras ahorro para tirarla y hacerla nueva.
es más bien incentivar a alquilar a determinados segmentos o se quedarán fuera del mercado del alquiler porque los propios seguros privados no los aceptan.
O bien el redactado hará que al final sólo se puedan acoger a esto los menores de 25 años con heterocromía nacidos el 29 de febrero que no paguen porque les ha caído un rayo, o bien ya ven que no van a llegar al fin de la legislatura y ya empiezan con las promesas de campaña.