Pilar Alegría, sobre el seguro de impago de alquiler a jóvenes: "Es la regulación de una cobertura ante eventuales impagos de rentas para contratos de alquiler de viviendas"

El portal online de esta nueva empresa, que con su nombre pretende hacer un guiño al artículo 47 de la Constitución, se lanzará a principios del año que viene, pero: ¿Cuántos alquileres habrá disponibles? ¿Cómo funcionará la nueva plataforma online? ¿Qué requisitos hay para acceder a uno de estos pisos asequibles?, Via x.com/La_SER/status/1998362347594002935

Un seguro de impago pagado por todos para rentistas que marcan records de beneficios, que van a subir 4600 euros al año en Baleares 2600 en Valencia... elpais.com/economia/2025-12-09/la-gran-revision-del-alquiler-encarecer

¿A qué otro sector les aseguran sus beneficios si hay impagos?

El mensaje que lanzan.. ¿desincentivan que sigan subiendo precios?

El trato a favor del rentismo está siendo muy sangrante
#1 Entiendo lo que quiere decir. Pero también hay una parte que no cuentas. El "escudo social" y la imposibilidad de expulsar a gente que no paga es lo que tiene. Que tampoco tiene que convertirse el arrendador en el "escudo social" y financiar las medidas del Gobierno.
#3 Que escudo social ante subidas de 4600 al año en baleares, 2600 en valencia, 2000 en Madrid según consumo

Ya solo queda la violencia en España
#5 Ten cuidado con considerar la violencia, que lo mismo te llevas una sorpresa.

www.diariodesevilla.es/sociedad/espana-segundo-pais-europeo-propietari

Y si quieres violencia contra alguien, yo mismo alquilo mi casa a un colega en mi pueblo mientras ahorro para tirarla y hacerla nueva.
#1 En otro sector si hay impago no te obligan a mantenerlo de cliente.
#4 En otro sector, como el de la mascarilla no permiten estas subidas de precio, hundir la natalidad un 40% y poner en riesgo la supervivencia de toda una nación pa que unos pocos ganen mucho, se asesine a 230 personas en valencia para que los turistas consuman, extinción y masacres en otro sector no hay un genocidio
#1 si sólo aplica a rentas por debajo del índice estatal de referencia

es más bien incentivar a alquilar a determinados segmentos o se quedarán fuera del mercado del alquiler porque los propios seguros privados no los aceptan.
Vamos a mover esto en redes, para atraer a inversores a España, que vean que hay seguridad jurídica a la hora de alquilar.
#7 Bien jugado, veo que me lees, me alegro!
Pues yo creo que un seguro de impagos ayudará a que los que alquilan pisos tengan menos miedo... #__1
¿El gobierno haciéndose cargo de los desfavorecidos? Cuesta de creer. Hasta ahora se ha desplazado esa responsabilidad a los particulares.

O bien el redactado hará que al final sólo se puedan acoger a esto los menores de 25 años con heterocromía nacidos el 29 de febrero que no paguen porque les ha caído un rayo, o bien ya ven que no van a llegar al fin de la legislatura y ya empiezan con las promesas de campaña.
