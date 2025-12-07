edición general
El pijama es el nuevo uniforme de resistencia contra Trump

una simple sugerencia del Secretario de Transporte de Estados Unidos pidiendo a los pasajeros que no viajaran en pijamas, ha derivado en un curioso movimiento de resistencia social. Bajo el hashtag #pajamaresistance, miles de viajeros han decidido responder a la campaña oficial [...] Una protesta velada contra lo que muchos consideran una obsesión superficial por la apariencia, mientras asuntos como las tarifas abusivas de las aerolíneas, las frecuentes cancelaciones y el pésimo servicio al pasar seguridad siguen siendo los verdaderos problemas

TripleXXX #1 TripleXXX
Yo he conocido la aviación antes de que se tratase mejor al ganado que al pasajero, en esa época era comprensible algo de etiqueta.
