El pijama es el nuevo uniforme de resistencia contra Trump

una simple sugerencia del Secretario de Transporte de Estados Unidos pidiendo a los pasajeros que no viajaran en pijamas, ha derivado en un curioso movimiento de resistencia social. Bajo el hashtag #pajamaresistance
, miles de viajeros han decidido responder a la campaña oficial [...] Una protesta velada contra lo que muchos consideran una obsesión superficial por la apariencia, mientras asuntos como las tarifas abusivas de las aerolíneas, las frecuentes cancelaciones y el pésimo servicio al pasar seguridad siguen siendo los verdaderos problemas