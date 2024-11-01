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¿Qué piensas de Donald Trump?

Cada vez son más los que dudan que haya un plan detrás de su estrategia. ¿Tú que opinas?

| etiquetas: trump , loco , aranceles , groenlandia
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5 comentarios
2 0 0 K 19 actualidad
#5 XXguiriXX
Es un ladrón que vendería a su madre por unas cuantas monedas.
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Arzak_ #3 Arzak_
Una imagen vale más que mil palabras.  media
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Dene #4 Dene
qué estrategia??
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ombresaco #1 ombresaco
Sin plan tras la estrategia
Con plan pero sin estrategia
Un plan tras la estrategia
Sin plan ni estrategia
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Paladio #2 Paladio
es un asco ese tipo
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menéame