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¿Qué piensas de Donald Trump?
Cada vez son más los que dudan que haya un plan detrás de su estrategia. ¿Tú que opinas?
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#5
XXguiriXX
Es un ladrón que vendería a su madre por unas cuantas monedas.
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#3
Arzak_
Una imagen vale más que mil palabras.
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#4
Dene
qué estrategia??
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#1
ombresaco
Sin plan tras la estrategia
Con plan pero sin estrategia
Un plan tras la estrategia
Sin plan ni estrategia
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#2
Paladio
es un asco ese tipo
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