Piden cuatro años de internamiento por matar a su hijo de seis años

Tres informes respaldan que la acusada actuó bajo "un brote psicótico agudo" que anuló sus facultades intelictivas y volitivas

Golan_Trevize
Si lo que tiene es un problema mental, pues entonces tal vez no sea la cárcel el sitio donde debe permanecer...
ChatGPT
en cuatro años fijo que se soluciona lo que tiene en su cabecita...
Empakus
Es muy llamativo cómo en los crímenes familiares cometidos por mujeres, se acostumbran a esgrimir dos supuestos...

1) enajenación mental
2) defensa ante violencia de género

Me encantaría un estudio donde se pudieran comparar todas estas defensas y sentencias con los casos en los que el perpetrador es un hombre... Ver porcentajes y eso...

La cuestión es que, desde la percepción subjetiva, de la casuística que vengo observando, es mucho más probable, que ésto se de en crímenes perpetrados por…   » ver todo el comentario
