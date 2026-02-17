Piden 20 años de cárcel a dos turistas por atacar con un vaso roto a tres personas en un local de Palmanova (Mallorca)

Los procesados, ambos británicos, enfurecieron al negarle una empleada más consumiciones debido a su comportamiento. Los procesados se enfrentan además al pago de una responsabilidad civil de 15.450 euros en favor de las tres víctimas, que sufrieron distintas lesiones y secuelas tras el ataque. El ataque fue registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento. El juicio está previsto que se celebre en una sala de lo Penal de Vía Alemania, en Palma.