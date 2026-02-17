edición general
17 meneos
60 clics
Piden 20 años de cárcel a dos turistas por atacar con un vaso roto a tres personas en un local de Palmanova (Mallorca)

Piden 20 años de cárcel a dos turistas por atacar con un vaso roto a tres personas en un local de Palmanova (Mallorca)

Los procesados, ambos británicos, enfurecieron al negarle una empleada más consumiciones debido a su comportamiento. Los procesados se enfrentan además al pago de una responsabilidad civil de 15.450 euros en favor de las tres víctimas, que sufrieron distintas lesiones y secuelas tras el ataque. El ataque fue registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento. El juicio está previsto que se celebre en una sala de lo Penal de Vía Alemania, en Palma.

| etiquetas: mallorca , turistas , borrachos , agresión , vaso , car el
15 2 0 K 151 actualidad
9 comentarios
15 2 0 K 151 actualidad
asola33 #9 asola33
Ingresaron en prisión y no dice que hayan salido pero yo dudo de que sigan en España.
0 K 12
ombresaco #1 ombresaco
turistas!=personas... curioso
0 K 12
Pointman #2 Pointman
#1 visto el comportamiento, entiendo que tengan dudas...
2 K 33
ombresaco #8 ombresaco
#2 en el caso concreto, completamente de acuerdo, pero no me quiero imaginar las reacciones si fuera "dos negros atacan a tres personas"
0 K 12
Arkhan #5 Arkhan
No entiendo cómo se han atrevido a molestarlos con un proceso judicial cuando si podemos comer es gracias a personajes de ese calibre. La turismofobia parece que no tiene límites en Mallorca y está llegando a las instituciones.

¿Qué será lo próximo? A ver si ahora tenemos que inculcarles la idea de que tienen que respetar la ley del lugar donde se van de vacaciones.
0 K 11
GeneWilder #4 GeneWilder
Modus operandi reconocible desde, al menos, 1586.
0 K 10
Flogisto #6 Flogisto
Pedir 10 años a cada uno de los dos acusados no es lo mismo que pedir 20 años a los dos :palm:
0 K 10
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
guiris, condena integra y baneo ad eternum de la UE
0 K 8
nemeame #7 nemeame
Con lo divertido y gratis que es caerse de un balcón no entiendo que hacían peleandose en un bar :troll:
0 K 8

menéame