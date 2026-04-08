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Las petroleras ganarán 28.000 millones extra a costa de los conductores europeos, según T&E

Las petroleras ganarán 28.000 millones extra a costa de los conductores europeos, según T&E

Un nuevo informe de Transport & Environment (T&E) indica que las grandes petroleras están en camino de embolsarse 28.000 millones de euros en beneficios extraordinarios a costa de los conductores europeos, como consecuencia del último conflicto en Oriente Medio. Si bien una parte significativa de los beneficios mundiales del petróleo procede de la producción de crudo, otra parte se genera dentro de Europa a través de las refinerías y los distribuidores.

| etiquetas: petroleras , ganancias , beneficios , guerra , irán
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13 comentarios
10 4 0 K 137 Energias
#8 tierramar *
Relacionada: www.meneame.net/story/guerra-gasolina-saqueo-conflicto-iran-como-impue Guerra, gasolina y saqueo: el conflicto con Irán como impuesto oculto
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fofito #9 fofito
Como digo siempre,una persona informada es una persona con criterio ...
gasapp.dropdatabase.es/
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#1 Pitchford
Los oligopolios es lo que tienen, que en cuanto pueden te la clavan. Alguna petrolera estatal podría haber servido de contrapeso para evitar esta ganancia de pescadores en río revuelto.
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sotillo #6 sotillo
#1 Creo recordar que alguien votó en contra del impuesto extraordinario a los beneficios
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josde #7 josde
Ayer mismo en la gasolinera de Moeve el gasoil mas de 30 céntimos litro mas caro que en otras de low cost y de hiper que hay donde vivo, es el mismo gasoil y igual la gasolinera, seguramente en las low cost es mas fácil pagar y repostar
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Connect #11 Connect
#7 Hace años que pongo en las BonArea, ya incluso a través de la App para tener controladas las facturas, y siempre la más barata. Si alguna vez por narices he tenido que poner en otra marca porque me ha pillado sin una cerca, he puesto lo justito, los 10 euros de rigor para llegar a la BonArea
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josde #12 josde
#11 En donde vivo ahora mismo solo ha quedado una de Moeve, cinco low cost y dos de hiper, donde estaban las de Cepsa y una de Repsol se las han quedado low cost y en dos de elleas hacen bloques de viviendas
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#4 Aladroque
Cómo? Que un mercado cautivo y no libre es malo para el usuario final? o_o
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Priorat #13 Priorat *
Las petroleras ganarán 28.000 millones extra a costa de los conductores DE COCHES DE COMBUSTIÓN europeos, según T&E

Corregido.
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smilo #2 smilo
El beneficio debería ser el mismo, ya que solo deberían subir lo que aumenta el petroleo, pero está claro que nos estafan.
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ur_quan_master #10 ur_quan_master *
28.000 M€ que deberían recaudarse para seguridad energética y paliar la crisis
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fofito #3 fofito
Viva el mal!! Viva el Capital!!
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neo1999 #5 neo1999
Una maravilla el vehículo a combustión.
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menéame