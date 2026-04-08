Las petroleras ganarán 28.000 millones extra a costa de los conductores europeos, según T&E

Un nuevo informe de Transport & Environment (T&E) indica que las grandes petroleras están en camino de embolsarse 28.000 millones de euros en beneficios extraordinarios a costa de los conductores europeos, como consecuencia del último conflicto en Oriente Medio. Si bien una parte significativa de los beneficios mundiales del petróleo procede de la producción de crudo, otra parte se genera dentro de Europa a través de las refinerías y los distribuidores.