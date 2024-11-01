Guerra, gasolina y saqueo: el conflicto con Irán como impuesto oculto

El patrón se repite: socializar pérdidas, privatizar beneficios. Se trata de una transferencia masiva de recursos públicos hacia la industria de la guerra.Y el Estado actúa como intermediario, trasladando el impacto hacia la ciudadanía en lugar de regular o redistribuir. El militarismo empobrece sociedades: desplazando recursos, encareciendo la vida y consolidando un sistema económico que necesita la guerra para sostenerse. El aumento del gasto militar y la dependencia energética siguen marcando las decisiones políticas también en España.
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Cada subida en el precio del combustible se traduce en transporte más caro, alimentos más caros y una presión constante sobre los hogares. Y no se trata de una consecuencia inevitable, sino de una decisión política con efectos económicos previsibles.
Desde España, donde el coste energético sigue marcando el pulso de la desigualdad, esta dinámica resulta reconocible. Lo que sucede en Oriente Medio se convierte en una factura más… » ver todo el comentario