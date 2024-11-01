Guerra, gasolina y saqueo: el conflicto con Irán como impuesto oculto

El patrón se repite: socializar pérdidas, privatizar beneficios. Se trata de una transferencia masiva de recursos públicos hacia la industria de la guerra.Y el Estado actúa como intermediario, trasladando el impacto hacia la ciudadanía en lugar de regular o redistribuir. El militarismo empobrece sociedades: desplazando recursos, encareciendo la vida y consolidando un sistema económico que necesita la guerra para sostenerse. El aumento del gasto militar y la dependencia energética siguen marcando las decisiones políticas también en España.