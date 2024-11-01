El petróleo de Venezuela da a EEUU el 30% del crudo mundial y desencadena "un cambio notable para la energía global"

Los rápidos cambios en el régimen venezolano suponen al mismo tiempo un giro drástico del control global del petróleo y del mercado al completo del mismo (un solo jugador controlará gran parte de las reservas). Es cierto que EEUU ya era el mayor productor de crudo del mundo con diferencia, bombeando cada día unos 13,3 millones de barriles de petróleo, frente a los 9,5 millones de Arabia Saudí o Rusia. El gran problema de EEUU era su bajo nivel de reservas probadas de crudo respecto a las grandes potencias. Se está que bajo EEUU hay unos ...
| etiquetas: eeuu , maduro , venezuela , petroleo
EE.UU. roba, tras bombardear un país soberano, el 30% del crudo mundial.
Creo que se entiende mejor
Ahí tienes, a los americanos robando a manos llenas el petroleo de Irak. O son los chinos??
No, no, los chinos es imposible porque los chinos no roban , sólo "explotan los recursos"
De dónde son las empresas que extraen petróleo en Irak, en qué porcentaje y cuantos barriles al día se extraen?
Las empresas que extraen petróleo en Irak operan principalmente bajo contratos de servicio técnico con compañías
… » ver todo el comentario
Esto que haces te lo pagan o te gusta dar asco/pena de gratis??
Pues claro. Os habéis pasado décadas llamándoles ladrones de petróleo
A los chinos para cuándo???
Se les puede llamar ladrones de petróleo y golpistas sin ningún pudor.
A China no se le puede acusar de ir por el mundo robando y derrocando a líderes.
Venezuela no produce ni un 10% de lo que podría producir, y para ponerse a ello harán falta unas inversiones enormes.
Está amenazando a Rusia, China, Colombia, Méjico, Dinamarca de forma explícita y a la mitad de los estadounidenses en su propio país porque no piensan como él. Es un Hitler de Acendado que daba más risa que miedo hasta esta semana que da más miedo que risa.
y hay una cosa que aun no he oido, que implica ecologicamente extraer el crudo de venezuela?¿
Es petróleo pesado, extrapesado y bituminoso mucho más difícil de extraer que el petróleo crudo de Arabia.
Lo de siempre, confundir reservas con capacidad de producción, que por supuesto puede aumentar, aunque eso dependerá mucho del precio en el mercado.