El petróleo de Venezuela da a EEUU el 30% del crudo mundial y desencadena "un cambio notable para la energía global"

Los rápidos cambios en el régimen venezolano suponen al mismo tiempo un giro drástico del control global del petróleo y del mercado al completo del mismo (un solo jugador controlará gran parte de las reservas). Es cierto que EEUU ya era el mayor productor de crudo del mundo con diferencia, bombeando cada día unos 13,3 millones de barriles de petróleo, frente a los 9,5 millones de Arabia Saudí o Rusia. El gran problema de EEUU era su bajo nivel de reservas probadas de crudo respecto a las grandes potencias. Se está que bajo EEUU hay unos ...

ipanies #1 ipanies *
Menudo titular...
EE.UU. roba, tras bombardear un país soberano, el 30% del crudo mundial.
Creo que se entiende mejor ;)
AlaarLowe #3 AlaarLowe *
#1 ya se decía la misma tontería de Irak xD xD xD

Ahí tienes, a los americanos robando a manos llenas el petroleo de Irak. O son los chinos??

No, no, los chinos es imposible porque los chinos no roban , sólo "explotan los recursos" :-D

De dónde son las empresas que extraen petróleo en Irak, en qué porcentaje y cuantos barriles al día se extraen?

Las empresas que extraen petróleo en Irak operan principalmente bajo contratos de servicio técnico con compañías

ipanies #7 ipanies
#3 Aún habrá que aplaudir a los USA por esto?!?!?!
Esto que haces te lo pagan o te gusta dar asco/pena de gratis??
AlaarLowe #8 AlaarLowe
#7 Aún habrá que aplaudir a los USA por esto?!?!?!

Pues claro. Os habéis pasado décadas llamándoles ladrones de petróleo

A los chinos para cuándo???
ipanies #9 ipanies
#8 Pero si lo reconocen ellos mismos!!!!!
Se les puede llamar ladrones de petróleo y golpistas sin ningún pudor.
A China no se le puede acusar de ir por el mundo robando y derrocando a líderes.
AlaarLowe #10 AlaarLowe
#9 el Trump es un tipo que tiene un lenguaje muy llano y muy directo, pero lo que dice no se puede reducir a "voy a ir por allí con unos barcos y llevarme vuestro petróleo". Es absurdo

Venezuela no produce ni un 10% de lo que podría producir, y para ponerse a ello harán falta unas inversiones enormes.
ipanies #12 ipanies *
#10 Trump es un delincuente peligroso y si no termina sus días en prisión y rápido está abocando al mundo a un desastre gordo.
Está amenazando a Rusia, China, Colombia, Méjico, Dinamarca de forma explícita y a la mitad de los estadounidenses en su propio país porque no piensan como él. Es un Hitler de Acendado que daba más risa que miedo hasta esta semana que da más miedo que risa.
tul #14 tul
#10 trump es un ladrón y un corrupto pero bastantes mas miserables son los que le jalean
#16 beldin
#3 y? el problema son los metodos, china negocia usa obliga en multiples areas, no escuche una intervencion armada de china para conseguir el petroleo de irak. Y por que no pones tambien como fue el consumo de petroleo de china los ultimos 10 años vs eeuu? la tendencia indica que china esta en una meseta, un 2,5 menos en consumo de petroleo que el año anterior,
y hay una cosa que aun no he oido, que implica ecologicamente extraer el crudo de venezuela?¿
AlaarLowe #17 AlaarLowe
#16 no estoy de acuerdo con la salvajada de la segunda invasión de Irak, pero se ha demostrado que lo del petróleo es una estupidez
#4 Suleiman
#1 Totalmente, "Venezuela da" , es de chiste.... Pero bueno, es el economista.
#13 La_Conquista_Del_Mundo
#1 Estos de eleconomista.es son así. Pero ese 30% temo sea real.
ezbirro #6 ezbirro
A unos robándoles el petróleo y a otros cortándoles el gas. Quién corta el grifo y quién reparte el bacalao en el mundo "libre".
powernergia #15 powernergia
Se habla mucho sobre las grandes reservas de petróleo de Venezuela que las tiene, y de hacen comparaciones absurdas con reservas y producción de Arabia Saudí.

Es petróleo pesado, extrapesado y bituminoso mucho más difícil de extraer que el petróleo crudo de Arabia.

Lo de siempre, confundir reservas con capacidad de producción, que por supuesto puede aumentar, aunque eso dependerá mucho del precio en el mercado.
#2 levante *
Qué miedo me dan China y Rusia :troll:
elTieso #11 elTieso
Venezuela llevaba un año vendiendo su petróleo a China, el vuelco será más bien a que los chinos ya no podrán comprarlo, pero el crudo estará en el mercado igual, solo que en otra parte, en EE.UU. seguramente.
#5 pozz
En Rusia se pueden dar bien por jodidos, van a hundiar aun ams el precio del barril. xD
