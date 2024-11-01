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El petróleo y el gas suben un 5% tras el ataque israelí al mayor yacimiento mundial de gas natural
El contexto Israel ha atacado parte del inmenso complejo de procesamiento de gas natural iraní de Asaluyeh, que trabaja con el producto extraído del yacimiento de South Pars, el mayor del mundo.
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:
ataque
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irán
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gas
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#2
Verdaderofalso
*
Mañana y pasado cuando toque repostar ya sabéis a quien agradecerle la subida de los carburantes de estos días
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K
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#3
Raziel_2
*
#2
Aún falta la respuesta de Irán, que esta muy comprometido con el ojo por ojo.
Se ve que hasta que el precio no alcance los 2€ no se van a dar por satisfechos los hijos de puta de los sionistas.
1
K
19
#4
salteado3
#2
Con Putin lo tuvimos clarísimo y hasta la TV tenía banderitas de Ucrania.
Con Trump hacen piruetas para no decir que los estadounidenses son malvados y asesinos y de sanciones ya no hablamos.
No cito a los israelíes porque eso es antisemitismo.
2
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#11
Sacapuntas
#4
Yo le pongo siempre el adjetivo sionista a Israel y oye, mano de santo. Saben que esa ideología es una excusa para sus genocidios y sus asesinatos. En EEUU se lo compran (creo que les tienen un poco de envidia).
0
K
11
#5
MiguelDeUnamano
#2
No me afecta, yo siempre le hecho 200€.
Leído por ahí.
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#7
josde
#2
Seguro que muchos dirán que es culpa del Perro y su política.
0
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#8
Perrota
#2
¿A los petrol cuñados patrios que hacen campaña por los vehículos de combustión a todas horas en las redes?
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10
#10
dsj
#2
en Telemadrid he oído que la culpa es del "No a la guerra" del Perro Santxez
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12
#6
pitercio
A Trump le va bien, es el que nos vende el gas.
0
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#12
guillersk
No te lo perdonaré nunca espíritu de Netanyahu
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#1
sliana
Gracias!
0
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7
#9
aPedirAlMetro
*
#1
Israel está jugando con fuego...
Si se queman, no seré yo quien vaya con un cubo de agua.
2
K
28
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menéame
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Se ve que hasta que el precio no alcance los 2€ no se van a dar por satisfechos los hijos de puta de los sionistas.
Con Trump hacen piruetas para no decir que los estadounidenses son malvados y asesinos y de sanciones ya no hablamos.
No cito a los israelíes porque eso es antisemitismo.
Leído por ahí.
Si se queman, no seré yo quien vaya con un cubo de agua.