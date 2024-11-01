El petróleo se desploma ante el sorprendente giro de EEUU sobre la situación en Irán: "Las muertes han parado"  

Los precios del petróleo se desploman más de un 3% en las primeras operaciones de este jueves en Europa, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara para sorpresa de todos que las muertes en la represión iraní por las protestas nacionales estaban cesando ("Las muertes han parado", ha declarado el presidente de EEUU), lo que ha atenuado el riesgo de una acción militar americana en Irán, una situación que a corto plazo podía provocar la interrupción del suministro en uno de los mayores productores de petróleo del mundo.