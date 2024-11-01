edición general
3 meneos
26 clics

El petróleo se desploma ante el sorprendente giro de EEUU sobre la situación en Irán: "Las muertes han parado"  

Los precios del petróleo se desploman más de un 3% en las primeras operaciones de este jueves en Europa, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara para sorpresa de todos que las muertes en la represión iraní por las protestas nacionales estaban cesando ("Las muertes han parado", ha declarado el presidente de EEUU), lo que ha atenuado el riesgo de una acción militar americana en Irán, una situación que a corto plazo podía provocar la interrupción del suministro en uno de los mayores productores de petróleo del mundo.

| etiquetas: petróleo , crudo , irán , eeuu , trump
2 1 4 K -10 actualidad
7 comentarios
2 1 4 K -10 actualidad
#3 cocococo
La gasolina que le echo al Opel Corsa viejo es 95 sin plomo, ya viene desplomada.
3 K 32
#1 Chabelitaenanita
Que Trump está cada día más loco es cosa mía o...
0 K 16
#2 Chabelitaenanita
#1 Al final termina siendo aliado de Irán para que las petroleras americanas entren ahí como si fuera su casa
0 K 16
Harkon #4 Harkon
Ahora sí, ahora no, hace 24 horas estábamos 24 horas de una invasión de Irán más que segura xD
0 K 15
lonnegan #7 lonnegan
Lo que ha cesado desde el dia en el que Maduro fue apresado es el narcotráfico venezonalo. Todo de golpe, ya no hace falta hundir barcos en la costa de Venezuela xD xD
0 K 10
LokoYo_ #5 LokoYo_
Las muertes han parado . Después de que han matado a 14000 personas en 4 dias
www.instagram.com/p/DTdmH8FDPNs/
www.instagram.com/p/DTd4J-QDDfT/
0 K 7
ElJamoon #6 ElJamoon
No sé cómo me sentiría si fuera un iraní que me hubiera creído a Trump sobre su mensaje de que la ayuda estaba en camino y que había que seguir en la lucha.
www.dw.com/es/trump-a-los-manifestantes-iraníes-la-ayuda-está-en-cam
0 K 6

menéame