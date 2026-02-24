PETA denuncia al zoo japonés del mono Punch: "Exhiben su sufrimiento. Hay que trasladarlo a un santuario"

La organización mundial de derechos animales Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) ha levantado la voz para defender la triste realidad que está detrás de Punch. El macaco japonés se ha vuelto viral en las últimas semanas por los vídeos que lo retratan siempre abrazado a un peluche en el zoo de Ichikawa (Japón). Se narra que Punch fue rechazado por su madre, y por esto para calmarse se aferra constantemente a un peluche de orangután que adopta como "madre postiza".