El peso del empleo público en la economía cae al nivel más bajo en 16 años

España rozó en 2025 los 22,5 millones de ocupados, un 12,5% más que antes de la pandemia. Frente a la idea de que el empleo crece por el sector público, los datos muestran lo contrario: su peso cayó por debajo del 16%, mínimo desde 2009. Desde 2019 el empleo privado crece más rápido y en 2025 aceleró al 3,2%, mientras el público perdió 11.500 puestos. El impulso laboral reciente lo explica la economía privada, con fuertes diferencias territoriales.