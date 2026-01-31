edición general
El peso del empleo público en la economía cae al nivel más bajo en 16 años

España rozó en 2025 los 22,5 millones de ocupados, un 12,5% más que antes de la pandemia. Frente a la idea de que el empleo crece por el sector público, los datos muestran lo contrario: su peso cayó por debajo del 16%, mínimo desde 2009. Desde 2019 el empleo privado crece más rápido y en 2025 aceleró al 3,2%, mientras el público perdió 11.500 puestos. El impulso laboral reciente lo explica la economía privada, con fuertes diferencias territoriales.

jm22381
Por el contrario, el sector público perdió 11.500 ocupados. Esta cifra sorprende cuando se compara con las convocatorias récord de empleo público que están haciendo las diferentes administraciones públicas. La explicación es que el grueso de esas ofertas de empleo son de sustitución de otros trabajadores públicos, ya sea porque se jubilan o porque son interinos y se están cambiando por funcionarios.
#1 Me hace gracia eso de "esta cifra sorprende". Sorprende a los que creen todo lo de las redes y piensan que hay 25 millones de funcionarios, que el resto ya ve que después faltan polis, médicos, profesores, enfermeros, etc. Hay listas de sustitución en las que está currando casi todo Dios porque para muchos puestos no se convocan plazas de funcionario en años.
Estará contento el libegal de MNM.
"Artículo para suscriptores"
Se ve en modo lectura.
Poco me parece
