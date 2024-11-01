El pescador que destapó el “muro ilegal” de Eva Cárdenas reacciona a su recurso ante la Audiencia Nacional: “Deja en muy mal lugar a Feijóo”

A punto de cumplirse un año de la resolución del BOE en la que se exigía la devolución de parte del inmueble de Alberto Núñez Feijóo y su mujer, Eva Cárdenas, la pareja ha recurrido ante la Audiencia Nacional la demolición del muro de este chalet en Moaña. El presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga), Miguel Delgado, asegura que se trata de un movimiento "desproporcionado e inmoral" que "deja en muy mal lugar" al popular.