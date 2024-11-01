edición general
El pescador que destapó el “muro ilegal” de Eva Cárdenas reacciona a su recurso ante la Audiencia Nacional: “Deja en muy mal lugar a Feijóo”

A punto de cumplirse un año de la resolución del BOE en la que se exigía la devolución de parte del inmueble de Alberto Núñez Feijóo y su mujer, Eva Cárdenas, la pareja ha recurrido ante la Audiencia Nacional la demolición del muro de este chalet en Moaña. El presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga), Miguel Delgado, asegura que se trata de un movimiento "desproporcionado e inmoral" que "deja en muy mal lugar" al popular.

7 comentarios
#1 poxemita
Que cansineo, si tiene derecho a recurso, normal que lo intente.
1 K 19
Sandilo #3 Sandilo
¿Y por qué no puede recurrir?
1 K 14
#4 poxemita
#3 porque es El Plural.

Cuando se juzgue a Begoña si la condenan en primera instancia ya veras como también critican que recurra.
2 K 12
#6 Seat127
#3 No es que no pueda, sino que alguien saque se presenta para ser el responsable de velar por el bien de todos los españoles (nótese el sarcasmo), no debería luchar por mantener un terreno público para su uso particular. Es decencia de lo que se habla, pero claro, hablamos de quien habíamos.
1 K 21
Sandilo #7 Sandilo
#6 Vamos, que según tú no puede recurrir. Claro que si…
0 K 5
unlugar #2 unlugar
¿Le deja en muy mal lugar?. Vamos, que todo sigue igual, sin cambios, en la percepción que se tiene de él. Será porque es tan conservador.
0 K 10
#5 Jodere
Si no tienen vergüenza ninguno de los dos como va a dejar mal a Feijoo
0 K 7

