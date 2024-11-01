edición general
Las personas que visitaron la réplica del Arca de Noe en Ark Encounter pueden haber estado expuestas al sarampión (Eng)

Según el Departamento de Salud Pública de Kentucky, «un viajero de fuera del estado sin vacunar» que dio positivo en sarampión visitó recientemente la atracción creacionista y ha creado alarma en las instalaciones . AiG publicó esta irónica entrada en Nochevieja, días después de que el portador los visitara: «La ciencia no entra en conflicto con la fe», dicen, mientras que las vacunas científicamente probadas son rechazadas por las personas como resultado de su fe.

| etiquetas: ark , arca , noe , sarampión , antivacunas , eeuu , kentucky
#1 Suleiman
Dios le ha "tocado" con el virus. Deben atenerse a las consecuencias y si hace falta sacrificarse.
reithor #3 reithor
En el arca hay un measles macho y otro hembra, que no leen.
placeres #4 placeres *
Me encanta como empieza el redactor la noticia, definitivamente, nadie con medio cerebro apostaría en contra del tipo de lumpen que visita ese sitio
In perhaps the most predictable bit of news ever,
#2 laruladelnorte
Si la fe mueve montañas ¿no va a poder con un virus? solo tienen que rezar muy fuerte y diosito los pretegerá. ¬¬
