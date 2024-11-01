Las personas que visitaron la réplica del Arca de Noe en Ark Encounter pueden haber estado expuestas al sarampión (Eng)

Según el Departamento de Salud Pública de Kentucky, «un viajero de fuera del estado sin vacunar» que dio positivo en sarampión visitó recientemente la atracción creacionista y ha creado alarma en las instalaciones . AiG publicó esta irónica entrada en Nochevieja, días después de que el portador los visitara: «La ciencia no entra en conflicto con la fe», dicen, mientras que las vacunas científicamente probadas son rechazadas por las personas como resultado de su fe.