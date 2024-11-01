edición general
3 meneos
43 clics
Las personas alérgicas a la saliva, el semen y el sudor de otras personas

Las personas alérgicas a la saliva, el semen y el sudor de otras personas

Maura cree que los preservativos le salvaron la vida. No se sentía cómoda mencionándoselo a su pareja así que esperaba a que se fuera y se lavaba. Pero el problema empeoraba, y notaba hinchazón y enrojecimiento. Eso sólo le ocurría cuando entraba en contacto con el semen. Al final rompió con ese hombre y empezó a salir con uno con el que sí usaba preservativos. Un grupo de personas que puede arrojar luz sobre esta enfermedad son las que padecen PATM (personas alérgicas a mí), que sufren reacciones alérgicas cuando contactan con otras personas.

| etiquetas: patm , alergia
2 1 0 K 34 cultura
8 comentarios
2 1 0 K 34 cultura
pitercio #8 pitercio
Qué vida más higiénicamente triste.
0 K 12
TripleXXX #7 TripleXXX
Me recuerda una peli antigua de Woody Allen donde se envolvían en plástico para tener relaciones.

En todo caso, un problema gordo y una pena.
0 K 9
nopolar #1 nopolar
Si esa no es una buena excusa para cortar ya no se cual.
0 K 8
Skiner #4 Skiner *
Maura se me ocurre un planazo vamos a un Bukkake :troll:
0 K 8
BastardWolf #6 BastardWolf
#4 muerte por kiki??
0 K 10
#2 yokitolakaka
Cambiar de pareja por otro que use preservativo vaya tela...

No le podia pedir que se pusiera gomita?
0 K 6
#3 Tiranoc
#2 Rompió con esa pareja y su siguiente pareja sí usaba preservativo, aunque se puede interpretar como comentas, no creo que haya sido ese el motivo de la ruptura porque con su nueva pareja le volvió a pasar y no sabía que era alérgica al semen.
0 K 7
Skiner #5 Skiner *
#2 si el problema no es sólo el semen.
imagina no poder darle un beso porque es alérgica a la saliva o no poder tocarla porque es alergica al sudor.
0 K 8

menéame