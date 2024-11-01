Las personas alérgicas a la saliva, el semen y el sudor de otras personas

Maura cree que los preservativos le salvaron la vida. No se sentía cómoda mencionándoselo a su pareja así que esperaba a que se fuera y se lavaba. Pero el problema empeoraba, y notaba hinchazón y enrojecimiento. Eso sólo le ocurría cuando entraba en contacto con el semen. Al final rompió con ese hombre y empezó a salir con uno con el que sí usaba preservativos. Un grupo de personas que puede arrojar luz sobre esta enfermedad son las que padecen PATM (personas alérgicas a mí), que sufren reacciones alérgicas cuando contactan con otras personas.