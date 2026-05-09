Un perro cayó al río Sena y un grupo de personas creó una cadena para rescatarle  

Un perro quedó atrapado en las aguas del río Sena y protagonizó una angustiante escena que mantuvo en vilo a decenas de personas en París. El animal intentó salir una y otra vez por el talud de piedra de la ribera, pero se resbalaba constantemente y volvía a caer al agua. La tensión creció hasta que un grupo de transeúntes improvisó un rescate formando una cadena humana para sacarlo de las aguas. En uno de los primeros intentos, una persona se inclina sobre el talud y extiende un objeto para que el perro pueda morderlo y así ganar apoyo...