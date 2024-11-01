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Un periodista rosarino inició un trámite ante Guinness para que Luis Caputo sea reconocido como el "Endeudador Récord".

Un periodista rosarino inició un trámite ante Guinness para que Luis Caputo sea reconocido como el "Endeudador Récord".  

El periodista rosarino Reynaldo Sietecase anunció que su producción inició un trámite formal ante Guinness World Records para que el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, sea reconocido como el hombre que más endeudó a un país en la historia. “Cumple todos los requisitos del récord”, dijo el periodista en su programa. El ministro de Economía Luis Caputo reveló la semana pasada que el nuevo préstamo que Argentina le pidió al FMI es de 20.000 millones de dólares. Sumaria $65.000 mill.

| etiquetas: caputo , record guiness , deuda , fmi , argentina , milei , motosierra
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4 comentarios
8 1 0 K 101 actualidad
calde #2 calde
A pesar de la foto, que no os de pena, que es millonario (y seguro que se está poniendo las botas).

Cargadle bien a los comentarios. :-D
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Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Solo en Argentina. xD xD xD
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Raziel_2 #4 Raziel_2
Eso es la casta pagando el ajuste.
¡Viva la libertad,carajo!

Ya se ve como levanta el pais el especialista en crecimiento económico.
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#3 Troll_hunter
Recordemos que esta deuda es la herencia a las próximas generaciones.
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