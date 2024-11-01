Un periodista rosarino inició un trámite ante Guinness para que Luis Caputo sea reconocido como el "Endeudador Récord".  

El periodista rosarino Reynaldo Sietecase anunció que su producción inició un trámite formal ante Guinness World Records para que el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, sea reconocido como el hombre que más endeudó a un país en la historia. “Cumple todos los requisitos del récord”, dijo el periodista en su programa. El ministro de Economía Luis Caputo reveló la semana pasada que el nuevo préstamo que Argentina le pidió al FMI es de 20.000 millones de dólares. Sumaria $65.000 mill.