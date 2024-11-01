El periodista despedido por hacer una pregunta incómoda sobre Israel en la UE: “La libertad de prensa está amenazada en Italia”

Tras su despido por la Agencia italiana de noticias Nova por hacer una pregunta, el periodista admite: “Realmente no tengo esperanza de que vaya a cambiar la situación. Ha habido episodios mucho peores en Italia y nada ha cambiado”
| etiquetas: italia , libertad de expresión , israel , ue , periodista , gabriele nunzat
Y después peguen la respuesta en una noticia sobre Gaza.
La aviación israelí ataca Khan Yunis y Rafah mientras fuerzas de ocupación bloquean la entrada de equipos de rescate. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue contundente: “El Kremlin no solo ataca ciudades. Ataca la dignidad humana. Y lo hace mientras habla de paz. Eso no es diplomacia: es cinismo puro”. El Ministerio de Salud de Gaza reportó 260 civiles asesinados y 632 heridos desde la declaración del alto al fuego.
Y como me conozco cómo son algunos por aquí en Menéame, esto es una opinión creada desde España, sino relaciones mías a lo largo de 20 años en Italia hablando con cientos de italianos. Entre ellos unos 30 familiares a los que he visto una deriva todavía más a la derecha y cada vez más a favor de un régimen autoritario. Primero Italia y después Italia. Y, si sobra algo, para amigos de Italia.
Yo llamo periodista al que trabaja ejerciendo de periodista.
