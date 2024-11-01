edición general
El periodista despedido por hacer una pregunta incómoda sobre Israel en la UE: “La libertad de prensa está amenazada en Italia”

Tras su despido por la Agencia italiana de noticias Nova por hacer una pregunta, el periodista admite: “Realmente no tengo esperanza de que vaya a cambiar la situación. Ha habido episodios mucho peores en Italia y nada ha cambiado”

Gry #2 Gry *
Que sustituyan Israel por Rusia en sus preguntas: "¿Cual es la postura de la UE sobre el bombardeo de estructuras civiles por parte de Rusia?"

Y después peguen la respuesta en una noticia sobre Gaza.

La aviación israelí ataca Khan Yunis y Rafah mientras fuerzas de ocupación bloquean la entrada de equipos de rescate. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue contundente: “El Kremlin no solo ataca ciudades. Ataca la dignidad humana. Y lo hace mientras habla de paz. Eso no es diplomacia: es cinismo puro. El Ministerio de Salud de Gaza reportó 260 civiles asesinados y 632 heridos desde la declaración del alto al fuego.
salteado3 #8 salteado3
#2 Solo se entiende esta diferencia de posturas porque los miembros de la UE están untados o chantajeados por Israel.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
¿Se enteran ahora? ¿Que se creían que era cuando vivía Berlusconi y controlaba los medios?
#3 atabey
Lo más penoso de Italia es que la gente es cada vez más racista, intolerante y nacionalista. Se crean unos bulos ridículos y los votantes de derechas (Italia es el más país más de derechas que la UE sólo por detrás de Hungría) se los comen a dos carrillos. Están lobotomizados.

Y como me conozco cómo son algunos por aquí en Menéame, esto es una opinión creada desde España, sino relaciones mías a lo largo de 20 años en Italia hablando con cientos de italianos. Entre ellos unos 30 familiares a los que he visto una deriva todavía más a la derecha y cada vez más a favor de un régimen autoritario. Primero Italia y después Italia. Y, si sobra algo, para amigos de Italia.
Asimismov #9 Asimismov
#3 pues los italianos nos están invadiendo porque en ltalia no hay quien viva.
#1 Quillotro
Estos comunist.... ah, no. Que en Italia gobierna la ultraderecha. Perdón, perdón. Todo en orden...
Quel #4 Quel
¿ Echar periodistas por hacer preguntas incómodas ? ... Eso está bien según menéame.
:troll:
Andreham #6 Andreham
#4 Si lo dices por el extranjero que oculta su apellido extranjero, tu problema es que lo llamas periodista cuando no tiene la carrera.
Quel #7 Quel *
#6 Sin título no puedes trabajar. Ya, claro.
Yo llamo periodista al que trabaja ejerciendo de periodista.

