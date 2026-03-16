La periodista Cristina Fallarás, apoyada por unas 200 personas en los juzgados de Zaragoza: "Creo que la víctima soy yo y no Ayax"

Cristina Fallarás ha atendido a los medios de comunicación para valorar su declaración. "Ha ido bien. Creo que va quedando claro que este no es un procedimiento judicial contra mí, sino contra el movimiento testimonial. Yo jamás publiqué su nombre. En el movimiento participamos todas". Quílez González ha expuesto es un referente del feminismo. "Igual que ella defiende a testimonios anónimos que le envían sus experiencias respecto a violencia machista tenemos que defenderla a ella frente al machismo".