Sin justicia, ¿para qué sirve el estado de derecho?
Esta fábrica china encoge sofás de tamaño completo en cajas de 0.3m³, reduciendo los costos de envío en un 70%
Esperanza Aguirre dice que el novio de Ayuso tiene 'una discusión con Hacienda' y Emilio Delgado responde con todas las de la ley
Lo despidieron tras seis años sin trabajar: así logró engañar a la empresa automatizando su trabajo
Trump con dificultades para mantener los ojos abiertos durante un acto en la Casa Blanca [ENG]
Burkina Faso a Trump: África sufre por el imperialismo, no por terrorismo
Hallados restos de 138 víctimas de la represión franquista en cinco fosas del cementerio de Riotinto
Fiscales y magistrados europeos muestran preocupación por juicio al fiscal general español
Multa de 2.250 euros por usar su apartamento en La Gomera como segunda residencia y no destinarlo al turismo
Madrid Network, el chiringuito de Aguirre donde colocaron a Ayuso, financió a Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, fundador de varios medios de las cloacas y socio de Eduardo Inda
La ‘pereza’ de la UCO para elaborar el informe del novio de Ayuso: Casi 140 días de inmovilismo
La diferencia de apremio de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se aprecia al comparar este caso con causas como la de Begoña Gómez o el caso Koldo
|
etiquetas
:
ayuso
,
novio
,
gonzález amador
,
begoña
,
koldo
,
ábalos
35
7
0
K
122
actualidad
8 comentarios
#1
Quillotro
Justicia de dos velocidades
4
K
43
#2
Aguarrás
Qué cosas pasan...
2
K
28
#4
Juanjolo
*
Con los asuntos de Peeedro tiene la misma pereza, o mas
1
K
15
#3
eipoc
Todo atado y bien atado.
0
K
10
#5
SantanaS
Pero habrá un responsable con nombres y apellidos, no?
0
K
8
#7
ixo
Que son compañeros, coño!!!.
0
K
8
#8
Cincocuatrotres
El plural ese medio tan subvencionado por el gobierno echando una manita a ciertas tesis, cuando veo este tipo de noticias en estos medios es como si me echarán para atrás.
0
K
8
#6
Oliram
No es la primera vez que pongo este comentario:
Sigo manteniendo que el Señor Consorte D´Quirón no recibirá una condena en firme y sin posiblidad de más recursos, sea la condena que sea (O absolución que también puede ser) antes de 2038.
Tiempo al tiempo y espero estar para contarlo
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
