La ‘pereza’ de la UCO para elaborar el informe del novio de Ayuso: Casi 140 días de inmovilismo

La diferencia de apremio de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se aprecia al comparar este caso con causas como la de Begoña Gómez o el caso Koldo

#1 Quillotro
Justicia de dos velocidades
Aguarrás #2 Aguarrás
Qué cosas pasan... :roll:  media
#4 Juanjolo *
Con los asuntos de Peeedro tiene la misma pereza, o mas
#3 eipoc
Todo atado y bien atado.
#5 SantanaS
Pero habrá un responsable con nombres y apellidos, no?
ixo #7 ixo
Que son compañeros, coño!!!. :troll:
#8 Cincocuatrotres
El plural ese medio tan subvencionado por el gobierno echando una manita a ciertas tesis, cuando veo este tipo de noticias en estos medios es como si me echarán para atrás.
#6 Oliram
No es la primera vez que pongo este comentario:

Sigo manteniendo que el Señor Consorte D´Quirón no recibirá una condena en firme y sin posiblidad de más recursos, sea la condena que sea (O absolución que también puede ser) antes de 2038.
Tiempo al tiempo y espero estar para contarlo
