Pere Navarro quiere acabar con el coche diésel, pero usa un Renault... diésel

Pere Navarro no predica con el ejemplo. El director general de la DGT quiere acabar con el coche diésel. Sin embargo, el jefe de la Dirección General de Tráfico sigue moviéndose en uno. Navarro no solo ataca al diésel, quiere sacar el coche de las ciudades.
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Y los comunistas están en contra de la propiedad privada, pero sus casas, coches y móviles son suyos y no "de todos".
¿Alguna otra gilipollez?
¿Y quiere hacerlo hoy, mañana mismo o es pensando a largo plazo durante una transición de muchos años?
"Diésel gustazo. ¡Diéselo!"
El diésel se acaba porque estamos empezando a notar los efectos del declive energético y necesitamos el diésel para la maquinaria pesada.
Esto es como el cambio climático: a finales de los 90 empezábamos a escuchar que los glaciares se derretian y ahora tenemos danas, sequías y varios miles de muertos cada año por altas temperaturas.
Con el declive energético será igual: ahora empezamos a escuchar ecos y dentro de unos años no habrá vehículos privados ni muchas cosas que tenemos ahora (Internet entre ellas).
Es difícil llegar a decir una tontería aún más irrelevante.