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Pere Navarro quiere acabar con el coche diésel, pero usa un Renault... diésel

Pere Navarro no predica con el ejemplo. El director general de la DGT quiere acabar con el coche diésel. Sin embargo, el jefe de la Dirección General de Tráfico sigue moviéndose en uno. Navarro no solo ataca al diésel, quiere sacar el coche de las ciudades.

| etiquetas: pere navarro , dgt , diésel
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10 comentarios
6 2 5 K 7 actualidad
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Y los neoliberales no quieren impuestos, pero usan las carreteras financiadas por impuestos en vez de construirse las suyas propias con fondos exclusivamente privados.
Y los comunistas están en contra de la propiedad privada, pero sus casas, coches y móviles son suyos y no "de todos".

¿Alguna otra gilipollez?
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#5 AntonioWarrior
Dejando claro que estaría bien que diera más ejemplo, con varias simples búsquedas en Internet de artículos y entrevistas se ve: usa a nivel particular bastante el transporte público dentro de Madrid, su coche particular es un pequeño Fiat500 de combustión con unos años que aún no quiere cambiar, como vehículos oficiales tiene asignados dos vehículos diesel y un híbrido sin que conste el de uso más habitual. En resumen ni para tirar cohetes y mejorable.
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angelitoMagno #9 angelitoMagno
Pere Navarro quiere acabar con el coche diésel
¿Y quiere hacerlo hoy, mañana mismo o es pensando a largo plazo durante una transición de muchos años?
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angelitoMagno #10 angelitoMagno
Hay mucha gente a favor de una movilidad más sostenible que te dicen que lo ideal sería irse pasando a coches eléctricos o de menor consumo, pero que deshacerse de un coche cuya vida útil aún no ha terminado tampoco es lo más sostenible del mundo.
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ChanVader #1 ChanVader
Si te acuerdas de esto, tienes que mirarte la próstata:

"Diésel gustazo. ¡Diéselo!"
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#2 Banshee2x
#1 El Olimpo de los Diesel.
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Unregistered #4 Unregistered
Haz lo que digo y no lo que hago.
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Galero #8 Galero
Yo tampoco quiero un diésel, pero es lo que tengo. Si alguien me lo cambia por un eléctrico, encantado.
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#7 Archaic_Abattoir *
Disculpe pero no es Pere Navarro el que quiere acabar con los diésel.
El diésel se acaba porque estamos empezando a notar los efectos del declive energético y necesitamos el diésel para la maquinaria pesada.

Esto es como el cambio climático: a finales de los 90 empezábamos a escuchar que los glaciares se derretian y ahora tenemos danas, sequías y varios miles de muertos cada año por altas temperaturas.

Con el declive energético será igual: ahora empezamos a escuchar ecos y dentro de unos años no habrá vehículos privados ni muchas cosas que tenemos ahora (Internet entre ellas).
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#6 rystan
pero usa un Renault... diésel

Es difícil llegar a decir una tontería aún más irrelevante.
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menéame