Peramato releva a la fiscal Superior de Madrid, que señaló a García Ortiz en el juicio por la filtración

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha decidido este jueves no renovar en la jefatura de Madrid a la fiscal Almudena Lastra, que llevaba un lustro en la plaza y que se había presentado a la reelección. Lastra declaró como testigo en el juicio contra el exfiscal general y relató su sospecha de que Álvaro García Ortiz había sido el autor de la filtración de los correos internos de la investigación contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Parte de la Fiscalía entiende que su relevo es consecuencia directa de aquel juicio.