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Peramato releva a la fiscal Superior de Madrid, que señaló a García Ortiz en el juicio por la filtración

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha decidido este jueves no renovar en la jefatura de Madrid a la fiscal Almudena Lastra, que llevaba un lustro en la plaza y que se había presentado a la reelección. Lastra declaró como testigo en el juicio contra el exfiscal general y relató su sospecha de que Álvaro García Ortiz había sido el autor de la filtración de los correos internos de la investigación contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Parte de la Fiscalía entiende que su relevo es consecuencia directa de aquel juicio.

| etiquetas: teresa peramato , almudena lastra , álvaro garcía ortiz , batalla judicial
7 2 0 K 88 actualidad
4 comentarios
7 2 0 K 88 actualidad
Desideratum #1 Desideratum *
Recordemos que esta hiena desprovista de la más mínima ética judicial mintió como una auténtica bellaca, con total impunidad, en el juicio del Fiscal General que se celebró hace unos meses en el Tribunal Supremo. Obviamente amparada por la recua de golpistas judiciales, en rebeldía y que conspiran contra el actual gobierno, que le permitieron prevaricar sin la más mínima consecuencia.

En una democracia donde la justicia toma parte y actúa ideológicamente en contra de un gobierno legitamamente…   » ver todo el comentario
6 K 59
Alakrán_ #3 Alakrán_ *
#1 ¿En qué mintió como una bellaca?

Esto parece bastante una limpieza política, no se hace para poner más dignidad en el puesto, se hace para poner alguien más cómodo.
P.d Muro de pago, está noticia está en abierto.
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Chinchorro #4 Chinchorro *
A ver si se van desparasitando ya las salas de justicia y los tribunales, que menuda peste.
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Casiopeo #2 Casiopeo
Bien hecho.
1 K 21

menéame