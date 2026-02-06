El Pentágono realiza la mayor compra de armas conocida a Israel (EN)

El Departamento de Defensa ha firmado silenciosamente un acuerdo de 210 millones de dólares para comprar proyectiles de racimo avanzados de una de las compañías de armas estatales de Israel, lo que marca nuevos compromisos inusualmente grandes con una clase de armas y un establecimiento de defensa israelí, ambos ampliamente condenados por su asesinato indiscriminado de civiles