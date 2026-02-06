edición general
El Pentágono realiza la mayor compra de armas conocida a Israel (EN)

El Departamento de Defensa ha firmado silenciosamente un acuerdo de 210 millones de dólares para comprar proyectiles de racimo avanzados de una de las compañías de armas estatales de Israel, lo que marca nuevos compromisos inusualmente grandes con una clase de armas y un establecimiento de defensa israelí, ambos ampliamente condenados por su asesinato indiscriminado de civiles

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Tucker Carlson decía que en el pentágono manda Israel y son quienes dan órdenes

Después de ver lo de Epstein, no quiero imaginar como llegaron a este acuerdo
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#1 desde que Tucker Carlson empezó a criticar abiertamente a Israel, empezaron a llamarlo woke de derechas
www.meneame.net/story/faccion-antiisraeli-proirani-derecha-perdio-trum
#3 Tiene gracia porque eso se lo dicen los NEOcon xD xD
#3 Tiene gracia porque eso se lo dicen los NEOcon xD xD
YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo
OJO que el titular lo que está afirmando al incluir "conocida" es que hay ventas de armamento que no se conocen ni se conocerán jamás. qué guay, no?
Andreham #2 Andreham
Los típicos proyectiles de racimo que se usan para defender a tu población.
#5 guillersk
#2 Se usan para hacer pupa al enemigo

Y cuando empieza la guerra, se acaban las tonterías
