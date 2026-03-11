El Pentágono excluye a reporteros gráficos por hacer fotografías "poco favorecedoras" del secretario de Guerra, Pete Hegseth  

El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha excluido a algunos reporteros gráficos de al menos dos ruedas de prensa sobre la marcha de la guerra contra Irán después de que los medios publicaran imágenes que consideró "poco favorecedoras" del secretario Pete Hegseth, según ha informado este miércoles The Washington Post.
| etiquetas: eeuu , medio , periodismo , censura
Y nos echábamos las manos a la cabeza con el plasma de Rajoy…Al final los extremos se tocan.
No mientas que vas a ir al infierno.