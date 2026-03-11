edición general
El Pentágono excluye a reporteros gráficos por hacer fotografías "poco favorecedoras" del secretario de Guerra, Pete Hegseth

El Pentágono excluye a reporteros gráficos por hacer fotografías "poco favorecedoras" del secretario de Guerra, Pete Hegseth  

El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha excluido a algunos reporteros gráficos de al menos dos ruedas de prensa sobre la marcha de la guerra contra Irán después de que los medios publicaran imágenes que consideró "poco favorecedoras" del secretario Pete Hegseth, según ha informado este miércoles The Washington Post.

Comentarios destacados:    
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Como buena dictadura que se precie, culto al líder o chaquetilla.
5 K 80
Mesto #5 Mesto
#1 Pues es como aquí, a quien no le gusta al gobierno ya sabemos lo que pasa, que se le veta la entrada al congreso o les señala el mismísimo presidente del gobierno como a Iker Jiménez.


Y nos echábamos las manos a la cabeza con el plasma de Rajoy…Al final los extremos se tocan.
0 K 7
DDJ #7 DDJ
#5 Te qui ya con la tontería xD xD
1 K 17
nemesisreptante #8 nemesisreptante
#5 veo que todavía quedáis alguno buscando los cadáveres del parking :wall:
1 K 18
Mesto #10 Mesto
#8 O los DNI de Peinado.
0 K 7
NoPracticante #11 NoPracticante
#5 claro. Pobrecitos periodistas ultra veraces, honrados, imparciales, intachables y sin mácula que no los dejan trabajar.
0 K 7
Solinvictus #12 Solinvictus
#5 que te pone más Iker o los primeros planos a las tetas de su mujer?
0 K 7
SeñorPresunciones #13 SeñorPresunciones *
#5 ¿Aquí vetan a fotógrafos por sacar feo a alguien del gobierno?

No mientas que vas a ir al infierno.
0 K 12
thorpedo #9 thorpedo
#1 es que quiere parecer un "fucker" , cuando es un cenutrio
0 K 10
efectogamonal #3 efectogamonal
Como ya vaticina Guillermo Fésser, Esclavos Unidos de Netanyahu se está convirtiendo en una dictadura de facto, nada mas que añadir señoría {0x1f525}
2 K 37
themarquesito #6 themarquesito
La foto que ilustra la noticia está increíblemente bien escogida
0 K 20
PaCuMen #2 PaCuMen
Cada noticia que sale de esta pandilla de descerebrados llego a la conclusión de que más que dejarles en mal lugar a ellos, lo que hace es dejar en pésima situación a quienes los votaron y les jalean. Bueno, eso también es aplicable aquí, pero de momento, sólo de momento, no llegamos al nivel de estos. No se puede creer la cantidad de "noticias" delirantes que generan.
1 K 13
OCLuis #4 OCLuis *
Es lo que tiene defender una ideología sin hacer autocrítica y sin ser consciente de lo que estás defendiendo: que te levantas un día y estás defendiendo un partido que es puro fascismo.
0 K 10

