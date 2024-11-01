edición general
5 meneos
4 clics
El Pentágono confirma que la guerra contra contra Irán ha costado 25.000 millones de dólares

El Pentágono confirma que la guerra contra contra Irán ha costado 25.000 millones de dólares

El Pentágono ha revelado por primera vez el coste oficial de la guerra contra Irán. El interventor interino Jules Hurst ha confirmado ante el Congreso que Estados Unidos ha gastado aproximadamente 25.000 millones de dólares desde que comenzaron los ataques el 28 de febrero. La cifra se ofrecía durante la comparecencia junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. Según recoge Reuters, la mayor parte de ese gasto se ha destinado a municiones.

| etiquetas: pentágono , guerra , dinero , irán , estados unidos , pete hegseth
5 0 0 K 54 actualidad
10 comentarios
5 0 0 K 54 actualidad
Comentarios destacados:    
Catacroc #1 Catacroc
Usando matematicas de Trump. La cifra real puede ser el doble sin ningun problema.
6 K 83
capitan__nemo #7 capitan__nemo
#1 Eso usando las "matematicas" de Trump, usando la "verdad" de Trump, minimo el cuádruple.
0 K 15
vvjacobo #6 vvjacobo *
La de mejoras y avances científicos que se podrían haber creado con ese dinero... Debemos dejar de buscar enemigos tras las fronteras y empezar a ver que todos los humanos del mundo, independientemente del país, estamos parasitados por grupos violentos, ignorantes, egoistas, destructores del entorno y sin que puedan aportar nada a ningún futuro.
Hay que empezar a reconocer a ese enemigo supranacional y dejar de pensar que si en el pueblo, comunidad, país o continente de al lado ese subgrupo toma poder, no nos afectará a nosotros a la larga.
2 K 24
#5 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Y lo pagará Venezuela con su petróleo... y la UE comprandonos el gas y las armas para Ucrania. Alemania ya va raudo a pagar.
1 K 21
Asimismov #3 Asimismov
Me conformaría que esa cifra se la descontarán a Israel de sus famosas "ayudas". En dos años la recuperarían.
0 K 13
#9 Suleiman
Han sido bien invertidos, se ha forrado Trump y sus acólitos....
0 K 13
masde120 #2 masde120
Entonces es a favor?
0 K 12
Nube_Gris #4 Nube_Gris
Esta mañana al presentador de TVE se le fue el santo al cielo y dijo 25 millones... y su compañera siguió dando la noticia, pero se notaba que había sido una equivocación tan grande que dudaba entre continuar y corregirle.
0 K 9
Estoeslaostia #8 Estoeslaostia
No es lo que ha- está costando la guerra.
Es la ganancia geopolítica en un futuro a medio plazo.
0 K 7
laveolo #10 laveolo
#8 ¿Ganancia? La superpotencia militar del S XXI no es capaz de doblegar a un actor de tercera en el escenario internacional.

No hay mucha ganancia en eso, EEUU lo va a pagar y con intereses en los próximos 10 años.
0 K 8

menéame