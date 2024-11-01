El Pentágono confirma que la guerra contra contra Irán ha costado 25.000 millones de dólares

El Pentágono ha revelado por primera vez el coste oficial de la guerra contra Irán. El interventor interino Jules Hurst ha confirmado ante el Congreso que Estados Unidos ha gastado aproximadamente 25.000 millones de dólares desde que comenzaron los ataques el 28 de febrero. La cifra se ofrecía durante la comparecencia junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. Según recoge Reuters, la mayor parte de ese gasto se ha destinado a municiones.