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La pensión media actual supera en un 40% el salario más frecuente en España

El desequilibrio entre la cuantía de los salarios y el propio de las pensiones se ahonda. La prestación media que los jubilados perciben en este año ya supera en más de un 40% el sueldo modal –el que más trabajadores cobran– de España. Concretamente, los pensionistas percibieron de promedio en el segundo mes de 2026 una nómina de 1.566,81 euros, que da como resultado unos 21.935,34 euros al año en 14 pagas.

| etiquetas: economia , españa , salario , pension
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Troylanas
Ya lo dice la derecha: el problema son las pensiones, que son muy altas, no los salarios ajustadísimos para mantener los beneficios empresariales intactos.
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FunFrock #6 FunFrock
#1 para pagar salarios altos tienes q poder pagar salarios altos.
Si te ahogan y contratar se convierte en algo q puede matar a la empresa..ya sabes, si no puedes pagar sueldo digno, no contrates. Pues mejor no contratar. Es mi consejo a los de mi alrededor. No contrates
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Noeschachi #8 Noeschachi
#6 Veamos que tan mal le va a los jefes de medio millón de españolitos

es.investing.com/news/stock-market-news/las-empresas-del-ibex-superan-
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TipejoGuti #7 TipejoGuti
#1 Lo gracioso es que estos medios tratan de deslegitimizar las pensiones y lo único que logran es evidenciar la degradación de los salarios o_o
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MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#7 Es evidente para alguien con un mínimo de dos dedos de frente, pero hay muchos que no llegan a ese mínimo y les puedes ver quejándose de lo mucho que cobran los pensionistas y lo poco que cobran los trabajadores como ellos. Los mismos que te dicen sin sonrojarse que los inmigrantes nos quitan el trabajo pero que viven sin trabajar a costa de las ayudas sociales.
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#2 Butterstoch
Por qué no se compara el salario más frecuente con la pensión más frecuente? O la pensión media con el salario medio?
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#4 CuiProdestHocBellum
#2 Porque para que les cuadren los números y poder vender su relato torticero, los medios de desinformación deben hacer estas filigranas.

Mienten, tergiversan y enredan. Así sus amos, contentos.
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Noeschachi #10 Noeschachi
#2 Decir que el salario medio (2.531€) supera a la pensión media (1.512€) en un 67% no crearia la percepción que buscan

Curioseando no he podido encontrar la pensión mas frecuente
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GeneWilder #5 GeneWilder *
Vivimos en un país en el que los salarios son tan miserables que están al nivel de pensiones, subsidios y prestaciones por desempleo.
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#3 agustin.quiefamin
Y?

Se habrá ganado ese derecho, no?
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menéame