La pensión media actual supera en un 40% el salario más frecuente en España

El desequilibrio entre la cuantía de los salarios y el propio de las pensiones se ahonda. La prestación media que los jubilados perciben en este año ya supera en más de un 40% el sueldo modal –el que más trabajadores cobran– de España. Concretamente, los pensionistas percibieron de promedio en el segundo mes de 2026 una nómina de 1.566,81 euros, que da como resultado unos 21.935,34 euros al año en 14 pagas.