Malemáticas CCCXXXIII: comparaciones absurdas (o tramposas)

Vuelve a publicar El Economista un artículo comparando pensiones y sueldos: La pensión media actual supera en un 40% el salario más frecuente en España. Pero esta comparativa es absurda por varias razones:

Se está comparando datos de años diferentes , ya que el dato pensión media es de febrero de 2026 , pero el dato de sueldo modal es de 2023 . Tres años de diferencia entre datos es bastante.

, ya que el dato pensión media es de febrero de , pero el dato de sueldo modal es de . Tres años de diferencia entre datos es bastante. Se camparan parámetros estadísticos distintos, media y moda, que tiene poco que ver. La moda es poco representativa en una distribución continua como la de los sueldos (el dato de 2023 corresponde al 4,6% de los asalariados). Y por cierto, la media tampoco es un parámetro adecuado para los sueldos al ser la distribución muy asimétrica (hay límite inferior, pero no superior) y bastante diferente a la de las pensiones (que si tiene límite superior).

Una comparativa algo más adecuada sería comparar, por ejemplo, el sueldo medio y la pensión media para 2023: 28.049,94 euros para el sueldo medio y, 19.191,06 para la pensión media de jubilación. El sueldo medio para ese año es un 46% superior a la pensión media de jubilación.