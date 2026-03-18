Malemáticas CCCXXXIII: comparaciones absurdas (o tramposas)

Vuelve a publicar El Economista un artículo comparando pensiones y sueldos: La pensión media actual supera en un 40% el salario más frecuente en España. Pero esta comparativa es absurda por varias razones:
- Se está comparando datos de años diferentes, ya que el dato pensión media es de febrero de 2026, pero el dato de sueldo modal es de 2023. Tres años de diferencia entre datos es bastante.
- Se camparan parámetros estadísticos distintos, media y moda, que tiene poco que ver. La moda es poco representativa en una distribución continua como la de los sueldos (el dato de 2023 corresponde al 4,6% de los asalariados). Y por cierto, la media tampoco es un parámetro adecuado para los sueldos al ser la distribución muy asimétrica (hay límite inferior, pero no superior) y bastante diferente a la de las pensiones (que si tiene límite superior).
Una comparativa algo más adecuada sería comparar, por ejemplo, el sueldo medio y la pensión media para 2023: 28.049,94 euros para el sueldo medio y, 19.191,06 para la pensión media de jubilación. El sueldo medio para ese año es un 46% superior a la pensión media de jubilación.