peligroso efecto secundario de los tatuajes en la piel

???? ¿QUÉ SON LOS TATUAJES Y CÓMO AFECTAN A TU PIEL?
Los tatuajes consisten en la introducción de pigmentos de tinta en la dermis mediante agujas ????️. Aunque parezcan inofensivos, lo que muchas personas no saben es que las partículas de la tinta pueden viajar por el cuerpo y meterse en órganos vitales .

✅ Riesgos conocidos de los tatuajes:
???? Infecciones bacterianas y virales ????
???? Reacciones alérgicas a las tintas ????
???? Cicatrices y granulomas en la piel ????
???? Problemas en resonancias magnéticas ????

UnoYDos
Sin ver el video, porque me parece obvio.

???? Infecciones bacterianas y virales ???? -> Como con cualquier herida. Si vamos a sitios serios el material estara esterilizado y cambiaran las agujas en cada sesion. Corres mas riesgo de infección si te haces una herida en casa.
???? Reacciones alérgicas a las tintas ???? -> Como a cualquier otra cosa que metas en el cuerpo, es tremendamente raro que alguien sea alergico
???? Cicatrices y granulomas en la piel ???? -> El tatuaje es una cicatriz.
???? Problemas en resonancias magnéticas ???? -> Hace ya muchos años que no llevan metales estas tintas. Si vas a un sitio serio este problema es inexistente.
Narmer
#1 Hay estudios observacionales y de cohortes que han hallado una correlación (débil, eso sí) entre tauajes y linfomas. Hasta dentro de unos cuantos años no sabremos hasta qué punto afectan, ya que el estudio de cohortes es a muy largo plazo y ahora se usan tintas sin metales pesados.

Pero me recuerda un poco al pánico que hay con la amalgama de plata en los empastes: hay mucho alarmismo y poca evidencia científica.
ewok
#4 ¿Por el mercurio?
Narmer
#8 Sí.
minoch4
#1 yo soy alérgico pero como tenía antecedentes hicieron una prueba (un único pinchazo) se formó el habon y como dices si el sitio es normal no tienes ningún problema
Grahml
#0 Los emoticonos del enlace se han transformado en esto:


"????"
skaworld
Este verano estuve quedandome pillao con un tipo de sus buenos 50 tacos que iba con el tatuaje del logo de Los Vengadores de las pelis de Marvel (nisiquiera el del comic) bien gordo en el brazo.

El imaginarlo llegando al tatuador y diciendole por favor marcame con el logo del ultimo blockbuster de Disney que seguro que va a ser algo que me defina como persona por siempre.

Esa gente me fascina
kaos_subversivo
#3 sin llegar al nivel, un amigo mio tatuador hizo hace años el tatuaje de la cara de Eduardo punset a un tio en el muslo. A buen tamaño
sliana
#7 rozando con el rabo? La gente tiene filias raras
kaos_subversivo
#14 pues no se como tendria el rabo para ver si llegaba a tocarlo o no! xD

De todas maneras, no quiero conocer tus gulias si haces esas preguntas! :-P
xD
UnoYDos
#3 Al menos es un símbolo tremendamente conocido, yo tengo un amigo que se tatuó el emblema el escuadrón ¿13? (no recuerdo si era ese o el 11) de bleach. Para que te hagas una idea del tatuaje.

bleach.fandom.com/es/wiki/Decimotercera_División
Tecar
Existen dos tipos de tatuajes: los feos y los horteras.
Si te tatúas procura que sólo sea feo.
Hay que tener en cuenta que los que en un principio son sólo feos, con el tiempo pasan también a la categoría de horteras.
capitan.meneito
#5 todos los tatuajes son bonitos.  media
UnoYDos
#5 Existen dos tipos de menante. Los lisssstos y los normales. Si comentas procura que no sea una gilipollez.
victorjba
Y lo bonitos que quedan cuando te haces viejo y te cuelga todo xD
