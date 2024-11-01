peligroso efecto secundario de los tatuajes en la piel  

???? ¿QUÉ SON LOS TATUAJES Y CÓMO AFECTAN A TU PIEL?

Los tatuajes consisten en la introducción de pigmentos de tinta en la dermis mediante agujas ????️. Aunque parezcan inofensivos, lo que muchas personas no saben es que las partículas de la tinta pueden viajar por el cuerpo y meterse en órganos vitales .



✅ Riesgos conocidos de los tatuajes:

???? Infecciones bacterianas y virales ????

???? Reacciones alérgicas a las tintas ????

???? Cicatrices y granulomas en la piel ????

???? Problemas en resonancias magnéticas ????