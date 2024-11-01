peligroso efecto secundario de los tatuajes en la piel  

???? ¿QUÉ SON LOS TATUAJES Y CÓMO AFECTAN A TU PIEL?
Los tatuajes consisten en la introducción de pigmentos de tinta en la dermis mediante agujas ????️. Aunque parezcan inofensivos, lo que muchas personas no saben es que las partículas de la tinta pueden viajar por el cuerpo y meterse en órganos vitales .
✅ Riesgos conocidos de los tatuajes:
???? Infecciones bacterianas y virales ????
???? Reacciones alérgicas a las tintas ????
???? Cicatrices y granulomas en la piel ????
???? Problemas en resonancias magnéticas ????
???? Infecciones bacterianas y virales ???? -> Como con cualquier herida. Si vamos a sitios serios el material estara esterilizado y cambiaran las agujas en cada sesion. Corres mas riesgo de infección si te haces una herida en casa.
???? Reacciones alérgicas a las tintas ???? -> Como a cualquier otra cosa que metas en el cuerpo, es tremendamente raro que alguien sea alergico
???? Cicatrices y granulomas en la piel ???? -> El tatuaje es una cicatriz.
???? Problemas en resonancias magnéticas ???? -> Hace ya muchos años que no llevan metales estas tintas. Si vas a un sitio serio este problema es inexistente.
Pero me recuerda un poco al pánico que hay con la amalgama de plata en los empastes: hay mucho alarmismo y poca evidencia científica.
"????"
El imaginarlo llegando al tatuador y diciendole por favor marcame con el logo del ultimo blockbuster de Disney que seguro que va a ser algo que me defina como persona por siempre.
Esa gente me fascina
De todas maneras, no quiero conocer tus gulias si haces esas preguntas!
Si te tatúas procura que sólo sea feo.
Hay que tener en cuenta que los que en un principio son sólo feos, con el tiempo pasan también a la categoría de horteras.