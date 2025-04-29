El peligro de hablar del nazismo como un socialismo

Tratar de hacer ver que el nazismo es de izquierda, tiene su revival cada cierto tiempo» y que con esto «volvemos a ese insulto a la inteligencia de hacer ver al nazismo como izquierdista», señala el autor de esta columna escrita para CIPER, reaccionando al taller realizado por Axel Kaiser para demostrar su teoría al respecto. Sostiene que «lo de nacionalsocialista fue una estrategia de los nazis por disputar a los socialistas un público. Ese público fue disputado, ganaron ciertas posiciones, pero lo fundamental es que un socialista es...

| etiquetas: nazis , nacionalsocialista , socialismo , bulos
17 comentarios
Supercinexin #2 Supercinexin *
Hablar del nazismo como de un socialismo se hacía hace diez años, cuando los liberatas aún no habían tocado Gobierno en muchos países. Ahora ya han dejado de fingir y ya pueden decir directamente que Adolf Hitler era el mejor.
Nómada_sedentario #13 Nómada_sedentario *
#2 pues en el último año he visto y tenido varias discusiones por aquí con usuarios que aún defendían la idiotez de asociar el nacional socialismo con el socialismo. Siempre me quedará la duda, no obstante, de si lo hacían por maldad o por estupidez.
Edito: alguno sigue por aquí {0x1f447}
Sergio_ftv #4 Sergio_ftv
Y el Partido Popular es un submarino de la Repúblico Popular China porque comparten nombre, o como se suele decir en estos casos "la ignorancia es muy atrevida".

Su fuese por los derechosos todavía estaríamos en la época de los señores feudales, los que cambiaron aquello, los liberales equivalían a las izquierda de hoy porque luchar contra reyes, nobles y cleros no fue nada fácil, y los sonvergüenzas estos robaron el nombre por puro marketing y para engañar a los que tienen menos cabeza.
Trifasico #3 Trifasico
EL princiipal peligro es quedar como una cuñao ignorante
NubisMusic #1 NubisMusic
El revisionismo histórico puede ser saludable, pero si lo realizan intelectuales y académicos responsables, no ideólogos al servicio de intereses espurios.
#5 Robe7064
De los hermanos Kaiser, Axel me parece el más tonto, pero el más peligroso, porque sabe escribir frases conectadas. Johannes y Vanessa parecen más malos, aunque también son tontos, pero se les nota más
#11 inri
Un argumento que es un perfecto detector de mermados. Ya hay alguno por aquí.
#7 Almirantecaraculo
En Mi Lucha lo explica, es una manera de engañar al obrero.
NubisMusic #10 NubisMusic
#7 Espera, ¿en su propio libro lo explica? ¿Y aun así hubo un sector obrero que le votó? Verificamos de nuevo que hoy en día la historia se repite.
#6 guillersk
El Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (en alemán: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
NubisMusic #8 NubisMusic
#6 Lee el artículo. Has picado como los socialistas que dieron el voto a Hitler en aquella época.
inventandonos #15 inventandonos *
#6 #8 A mi durante años me resultó muy confuso. Pero si das un repaso verás que no hay un solo historiador reputado que considere el nazismo o el fascismo ni remotamente socialistas. Son exactamente una reacción al socialismo que aprovecha algún concepto socialista por motivos de marketing.

Dicho esto, tengo el artículo marcado para leer, todavía no lo he leído
#9 Tecar
Supongo que como lo del PSOE, que ni es socialista ni es obrero, eso sí , partido y español lo tiene todo.
:troll:
#17 PendergastAloysius
www.youtube.com/watch?v=eCkyWBPaTC8

Video con referencias a libros de historia que lo explica bien.
#12 PendergastAloysius
Pues no, la verdad que el nazismo era totalmente socialista, controlaba todos los aspectos de la sociedad y la economía, no puedes intentar implantar una autarquia sin socialismo, no puedes conseguir el rearme que consiguió hacer una Alemania de entreguerras destrozada sin socialismo, no puedes convertir a tus ciudadanos en drones fanáticos sin socialismo (bueno si, con religión, pero es que el socialismo es una religión). La inmensa mayoría de nacionalsocialistas pasó por partidos socialistas o comunistas, como el amigo Hitler o Mussolini, no es casualidad, son la misma mierda y se pisan el mismo terreno, por eso se odia a muerte, como católicos y protestantes, es un fenómeno puramente religioso.
Nómada_sedentario #14 Nómada_sedentario
#12 Pero si Hitler fue anticomunista (antisocialista) desde que Alemania perdió la primera guerra mundial.
Deja de decir sandeces.
#16 PendergastAloysius
#14 Se sabe que asistió al funeral del líder del partido socialista alemán (judío, por cierto, ni siquiera era antisemita después de la guerra) y que tuvo un cargo electo cuando los socialistas declararon la república socialista de Baviera. Lo que dices lo pone él en Mein Kampf, pero como eso interesa seguro que era verdad. :roll: No usó una revolución violenta como en Rusia porque a todas luces fue un desastre sin precedentes, mantuvo las directivas de las empresas con la misma gente pero…   » ver todo el comentario
