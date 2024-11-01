·
5
meneos
235
clics
Pelea Therians Barcelona: Espectacular FAIL a Puñetazos
La quedada en el Arc de Triomf termina en una terrorífica batalla campal. Descubre los vídeos de la pelea therians Barcelona, lluvia de pienso y agresiones.
pelea therians
,
barcelona
,
quedada
,
puñetazos
4
1
6
K
27
actualidad
relacionadas
#6
NPCMeneaMePersigue
Es peor:
lo de que la supuesta “quedada therian” (obviamente no había ninguno) se haya convertido en una quedada de menores, y no tan menores, dando mensajes fascistas y rodeando a tiktokers como si fueran una especie de dios no sé que cojones ha sido la verdad
x.com/LauLaLokita/status/2025313122005680253
0
K
20
#2
Cuñado
*
De un lado los therians y del otro lado alimañas: los cachorros de la carcunda.
1
K
17
#3
meroespectador
¿Esta mierda es cierta?
0
K
13
#5
Alcalino
*
#3
A mi me he empezado a aparecer esto de los therians en el muro de facebook como de la nada, como si fuera un trending topic
No se, un intento de hacernos mas estúpidos aun?
0
K
10
#4
Meneacer
El futuro distópico ya está aquí.
0
K
9
#1
BlackDog
*
Las mejores peleas las de Warcelona
2
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
